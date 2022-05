Os atletas que vão representar Portugal nos Jogos do Mediterrâneo

Lista divulgada esta quinta-feira pelo Comité Olímpico de Portugal.

O Comité Olímpico de Portugal divulgou esta quinta-feira os atletas que vão representar Portugal na 18.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, que terá lugar em Oran, na Argélia.

26 nações, em 24 disciplinas e 204 provas, participarão na competição que envolverá cerca de 4 500 atletas, entre 25 de junho e 6 de julho. Albânia, Argélia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Chipre, Croácia, Egito, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Kosovo, Líbano, Líbia, Macedónia do Norte, Malta, Marrocos, Mónaco, Montenegro, Portugal, San Marino, Sérvia, Síria, Tunísia e Turquia são as nações presentes em Oran'2022.

Portugal competirá pela segunda vez nos Jogos do Mediterrâneo, depois da estreia, há quatro anos, em Tarragona (Espanha), onde se apresentou com 221 atletas, de 29 modalidades, um recorde no número de atletas envolvidos numa Missão portuguesa a um evento multidesportivo organizado sob a égide do Comité Olímpico Internacional.

Em 2022, Portugal será representado por 164 atletas, de 21 disciplinas.

Confira os atletas que vão marcar presença no evento:

Modalidade Disciplina Atleta

Andebol Seleção Feminina Bebiana Sabino

Andebol Seleção Feminina Carmen Figueiredo

Andebol Seleção Feminina Carolina Monteiro

Andebol Seleção Feminina Constança Sequeira

Andebol Seleção Feminina Isabel Góis

Andebol Seleção Feminina Jessica Ferreira

Andebol Seleção Feminina Joana Pires

Andebol Seleção Feminina Luciana Rebelo

Andebol Seleção Feminina Margarida Morais

Andebol Seleção Feminina Maria Duarte

Andebol Seleção Feminina Maria Unjanque

Andebol Seleção Feminina Matilde Rosa

Andebol Seleção Feminina Mihaela Minciuna

Andebol Seleção Feminina Neide Duarte

Andebol Seleção Feminina Patrícia Rodrigues

Andebol Seleção Feminina Rita Campos

Atletismo 1.500m; 5.000m Mariana Machado

Atletismo 100m Barreiras; Estafeta 4x100m Olímpia Barbosa

Atletismo 100m; 200m; Estafeta 4x100m Lorene Bazolo

Atletismo 100m; 200m; Estafeta 4x100m Rosalina Santos

Atletismo 110m Barreiras Abdel Larrinaga

Atletismo 110m Barreiras João Oliveira

Atletismo 3.000m Obstáculos Etson Barros

Atletismo 400m Cátia Azevedo

Atletismo 400m João Coelho

Atletismo 400m Barreiras Vera Barbosa

Atletismo 5.000m Samuel Barata

Atletismo 800m José Carlos Pinto

Atletismo 800m Patrícia Silva

Atletismo Estafeta 4x100m Arialis Gandulla Martinez

Atletismo Estafeta 4x100m Catarina Fonseca

Atletismo Lançamento do Dardo Leandro Ramos

Atletismo Lançamento do Disco Liliana Cá

Atletismo Lançamento do Peso Eliana Bandeira

Atletismo Lançamento do Peso Jéssica Inchude

Atletismo Lançamento do Peso Tsanko Arnaudov

Atletismo Salto em Altura Gerson Baldé

Atletismo Salto em Comprimento; Triplo Salto Evelise Veiga

Atletismo Triplo Salto Tiago Pereira

Badminton Singulares e Pares Adriana Gonçalves

Badminton Singulares e Pares Diogo Glória

Badminton Singulares e Pares Gabriel Rodrigues

Badminton Singulares e Pares Sónia Gonçalves

Basquetebol 3x3 Seleção Feminina Sub-23

Basquetebol 3x3 Seleção Masculina Sub-23

Ciclismo Estrada Fábio Costa

Ciclismo Estrada Francisco Campos

Ciclismo Estrada Luis Gomes

Ciclismo Estrada Vera Vilaça

Ciclismo Estrada e Contrarrelógio Beatriz Roxo

Ciclismo Estrada e Contrarrelógio Daniela Campos

Ciclismo Estrada e Contrarrelógio Fábio Fernandes

Ciclismo Estrada e Contrarrelógio Rafael Reis

Esgrima Espada Filipe Frazão

Esgrima Espada Miguel Frazão

Esgrima Florete Carolina Oliveira

Esgrima Florete Luís Maria Macedo

Futebol Sub 18 Bernardo Aguiar Gomes

Futebol Sub 18 David Monteiro

Futebol Sub 18 Diogo Monteiro

Futebol Sub 18 Gabriel Brás

Futebol Sub 18 Gonçalo Ribeiro

Futebol Sub 18 Gustavo Sá

Futebol Sub 18 Herculano Nabian

Futebol Sub 18 Hugo Oliveira

Futebol Sub 18 Hugo Sequeira

Futebol Sub 18 João Carvalho

Futebol Sub 18 João Faria

Futebol Sub 18 João Sanmartin Souza

Futebol Sub 18 Jorge Meireles

Futebol Sub 18 José Macedo

Futebol Sub 18 Lucas Anjos

Futebol Sub 18 Marco Cruz

Futebol Sub 18 Miguel Falé

Futebol Sub 18 Ricardo Marques

Ginástica Artística Feminina All-around e Equipas Ana Filipa Martins

Ginástica Artística Feminina All-around e Equipas Lia Sobral

Ginástica Artística Feminina All-around e Equipas Mafalda Costa

Ginástica Artística Feminina All-around e Equipas Mariana Parente

Ginástica Artística Masculina All-around e Equipas Filipe Almeida

Ginástica Artística Masculina All-around e Equipas Guilherme Campos

Ginástica Artística Masculina All-around e Equipas José Pedro Nogueira

Ginástica Artística Masculina All-around e Equipas Marcelo Marques

Judo -100kg Diogo Brites

Judo -48kg Raquel Brito

Judo -57kg Teresa Santos

Judo -60kg Rafael Chambel

Judo -63kg Wilsa Gomes

Judo -66kg Bernardo Tralhão Fernandes

Judo -70kg Joana Crisóstomo

Judo -81kg Manuel Rodrigues

Karaté Kumite +84kg Nuno Valente

Karaté Kumite -50kg Sara Leal

Karaté Kumite -55kg Constança Matos

Karaté Kumite -75kg Tiago Duarte

Lutas Amadoras Greco-romana -67kg Pedro Caldas

Natação 100m Bruços; 200m Bruços; 200m Livres; 200m Estilos Gabriel Lopes

Natação 100m Costas; 200m Costas Francisco Santos

Natação 100m Mariposa; 200m Mariposa Ana Catarina Monteiro

Natação 200m Bruços; 400m Estilos Raquel Gomes Pereira

Natação 200m Livres; 400m Livres; 800m Livres Tamila Holub

Natação 50m Bruços; 100m Bruços; 100m Livres Ana Pinho Rodrigues

Natação 50m Bruços; 100m Bruços; 200m Bruços Francisco Quintas

Natação 50m Bruços; 50m Costas; 200m Estilos Aléxis Santos

Natação 50m Costas; 100m Costas Rafaela Azevedo

Natação 50m Costas; 100m Costas; 200m Costas Camila Rebelo

Natação 50m Costas; 100m Costas; 200m Costas João Pedro Costa

Natação 50m Livres; 100m Livres; 200m Livres; 400m Livres Francisca Martins

Natação 50m Livres; 50m Mariposa Ana Margarida Guedes

Natação 50m Livres; 50m Mariposa; 100m Livres; 100m Mariposa Diogo Ribeiro

Natação 50m Livres; 50m Mariposa; 100m Livres; 100m Mariposa Miguel Nascimento

Natação 50m Mariposa; 100m Mariposa; 200m Mariposa Mariana Cunha

Natação Estafeta 4x100m Estilos Feminina

Natação Estafeta 4x100m Estilos Masculina

Natação Estafeta 4x100m Livres Feminina

Natação Estafeta 4x100m Livres Masculina

Natação Estafeta 4x200m Livres Feminina

Natação Estafeta 4x200m Livres Masculina

Petanca Precisão invididual e doubletes Hugo Dores

Petanca Precisão invididual e doubletes Vítor Peres

Pólo Aquático Sub 18 Afonso Magalhães

Pólo Aquático Sub 18 António Dias

Pólo Aquático Sub 18 António Inácio

Pólo Aquático Sub 18 António Pereira

Pólo Aquático Sub 18 Diogo Pina

Pólo Aquático Sub 18 Diogo Pinto

Pólo Aquático Sub 18 Guilherme Fontelas Albino

Pólo Aquático Sub 18 João Moreira

Pólo Aquático Sub 18 João Pedro Pires

Pólo Aquático Sub 18 Marco Fontana

Pólo Aquático Sub 18 Rodrigo Martins

Pólo Aquático Sub 18 Rodrigo Santos

Ténis Singulares e Pares Miguel Marques Gomes

Ténis de Mesa Equipas Diogo Chen

Ténis de Mesa Equipas Matilde Pinto

Ténis de Mesa Individual e Equipas Inês Matos

Ténis de Mesa Individual e Equipas Jieni Shao

Ténis de Mesa Individual e Equipas João Geraldo

Ténis de Mesa Individual e Equipas João Pedro Monteiro

Tiro Carabina AC 10m Sara Antunes

Tiro Pistola AC 10m Individual e Equipas Mistas Filipa Marracho

Tiro Pistola AC 10m Individual e Equipas Mistas Joana Castelão Martins

Tiro Pistola AC 10m Individual e Equipas Mistas João Costa

Tiro Pistola AC 10m Individual e Equipas Mistas Tiago Carapinha

Tiro com Arco Recurvo Individual e Equipas Luís Gonçalves

Tiro com Arco Recurvo Individual e Equipas Nuno Carneiro

Tiro com Arco Recurvo Individual e Equipas Tiago Matos

Tiro com Armas de Caça Fosso Olímpico Ana Rita Rodrigues

Tiro com Armas de Caça Fosso Olímpico João Paulo Azevedo

Tiro com Armas de Caça Fosso Olímpico José Bruno Faria

Tiro com Armas de Caça Fosso Olímpico Maria Inês Barros

Vela ILCA 6 Leonor Dutra

Vela ILCA 6 Luisa Peres

Vela ILCA 7 Eduardo Marques

Vela ILCA 7 Santiago Sampaio

Vela IQFOIL João Tiago Abreu

Pólo Aquático Sub 18 Vasco Diniz Juhos

Ténis Singulares e Pares Fábio Coelho

Ténis Singulares e Pares Maria Inês Fonte

Ténis Singulares e Pares Mariana Campino