"Organizar os Jogos Europeus? É uma ambição que o país desportivo tem de ter"

Portugal "deve ter a ambição" de organizar uma edição da prova, defende o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia

Portugal deve ter a "ambição" de organizar um evento multidesportivo internacional como os Jogos Europeus, defendeu este sábado, em Cracóvia, João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD).

"É uma ambição que o país desportivo tem de ter. Até lá, temos de criar condições para isso", advertiu, minutos depois do canoísta Fernando Pimenta conquistar a sexta medalha para Portugal em Cracóvia2023, a terceira para a modalidade.

O governante recordou que "a capacidade organizativa" portuguesa é "altamente reconhecida a nível internacional", ilustrando a sua opinião com o facto de em 2022 o país ter recebido o maior número de eventos desportivos internacionais de sempre, "disparando" em comparação com o melhor registo anterior.

"Significa o reconhecimento internacional da qualidade das nossas infraestruturas e também do talento e capacidade organizativa do desporto português em diversas modalidades", justificou.

Se em Baku, em 2015, e Minsk, em 2019, os Jogos Europeus se centraram numa cidade e a sua área metropolitana, desta vez o evento, que decorre a cada quatro anos, tem o centro nevrálgico em Cracóvia, mas decorre em cerca de uma dezena de cidades, envolvendo toda uma região, neste caco de Malopolska.

"Há provas que se disputam a mais de uma hora de distância, como o atletismo, a 80 quilómetros. Significa que é uma solução que vai fazer o seu caminho em futuras organizações. Essa não é questão, não é um problema para uma futura organização de eventos destes em Portugal", congratulou-se.

Se o atletismo continuar no programa, Portugal tem no Jamor e em Leiria as suas opções, com infraestruturas dotadas também da necessária pista de aquecimento.

"Como pano de fundo, há sempre a ambição de um dia Portugal receber, por exemplo, este grande evento internacional do desporto, os Jogos Europeus", resumiu.

Nos Jogos Europeus da Polónia, Portugal soma, para já, seis medalhas, nomeadamente duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.