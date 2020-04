Opinião >> Um passo atrás para dar dois à frente

Paulo Ferreira é presidente da Federação Portuguesa de Motonaútica

O momento é de incerteza, as dúvidas são muitas e o mundo de amanhã a maior incógnita. A pandemia de Covid-19, que desde dezembro assola o mundo, veio transformar, de forma transversal, a nossa sociedade. Empresas, dos mais diversos setores, vivem dias de uma insegurança sem precedentes. Com as ruas desertas, e ainda bem, porque é este isolamento social que será decisivo na nossa vitória contra a pandemia, o comércio está de portas fechadas e a economia estagnada. Parece estar tudo parado, chega a ser assustador. Mas é a realidade que precisamos encarar.

O desporto, a nível planetário, não é exceção. Em Portugal, obviamente, também não.

E é nestes momentos que devemos demonstrar a força, a capacidade, e mesmo a arte e o engenho para nos reinventarmos. Desde logo temos de nos lembrar que desporto é uma das mais importantes atividades do nosso país, é um dos setores que mais longe leva o nome de Portugal.

Cristiano Ronaldo é planetário, Jorge Mendes, enquanto empresário, está ao mesmo nível, tal como Theodoro Fonseca; Mourinho ainda é um "special one", mas tem vindo a ter companhia e, de muitos nomes, Jorge Jesus foi o que mais recentemente fez as Quinas brilhar lá fora, com conquistas impensáveis para quem está num primeiro ano num clube, o Flamengo, do Brasil. Para além disso, não nos esqueçamos, os campeões da Europa ainda somos nós. E do mundo, no hóquei em patins...

Temos tantos, mas tantos valores, tanto talento, tamanha aptidão, que não temos razões para nos vergar perante esta contrariedade.

E falando em modalidades, temos o Fernando Pimenta, o Jorge Fonseca, a Patrícia Sampaio, a Telma Monteiro, a Filipa Martins, a Patrícia Mamona, o Nelson Évora, a Evelise Veiga, o Alexis Santos, o Gabriel Lopes, a Diana Durães, o Rui Costa e os irmãos gémeos Rui e Ivo Oliveira; temos os nossos mosqueteiros do ténis de mesa, temos o nosso conquistador João Sousa do ténis; temos o grande Miguel Oliveira ao mais alto nível no MotoGP, temos o Neemias Queta, no basquetebol, nos Estados Unidos, temos o Gilberto Duarte, no andebol, em França, temos o João Rodrigues e o Hélder Nunes, no hóquei em patins, em Espanha, temos também jogadores de voleibol e de râguebi lá fora...

Temos tantos, mas tantos valores, tanto talento, tamanha aptidão, que não temos razões para nos vergar perante esta contrariedade. Admito que possa dar-se um repensar de estratégias, um recomeçar irá haver certamente, nada mais natural perante esta espécie de "pausa" que o mundo nos está a obrigar a fazer, mas, atenção, não há que enfraquecer, muito menos desistir.

Na minha modesta opinião, este é o momento em que fomos obrigados a dar um passo atrás, mas do qual teremos que arrancar forças para continuarmos esta caminha de sucesso, ou seja, para dar dois em frente.

Deixem-me terminar lembrando que até na minha motonáutica temos um grande valor, o Duarte Benavente, vice-campeão do mundo de Fórmula 2, pelo que o futuro só pode ser risonho: vamos ganhar a batalha do Covid-19 e a seguir partamos para outras vitórias, nas diversas batalhas do nosso desporto.