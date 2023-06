Open Europeu de golfe: Melo Gouveia fica em 10.º e Figueiredo em 14.º

Torneio foi vencido pelo norte-irlandês Tom McKibbin.

O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no 10.º lugar o Open Europeu de golfe, em Hamburgo, na Alemanha, onde Pedro Figueiredo foi 14.º, num torneio vencido pelo norte-irlandês Tom McKibbin.

Ricardo Melo Gouveia concluiu a jornada de hoje com 71 pancadas (duas abaixo do par), numa volta em que conseguiu seis birdies (uma abaixo), dois bogeys (uma acima) e um duplo bogey (duas acima), concluindo o torneio com um agregado de 290 golpes.

Pedro Figueiredo necessitou de mais uma no torneio todo (291), depois de também ter entregado hoje um cartão com 71 tacadas (duas abaixo), resultantes de quatro birdies e dois bogeys.

Tom McKibbin, que no sábado dividia a liderança com outros cinco golfistas, destacou-se hoje, com uma volta em 70 pancadas, para encerrar o torneio com 283, menos duas do que o francês Julien Guerrier e do que os alemães Marcel Siem e Maximilian Kieffer.