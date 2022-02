Open de Sarajevo de judo fecha sem mais medalhas portuguesas

Redação com Lusa

Maria Siderot conseguiu o melhor resultado da seleção portuguesa em ação na capital da Bósnia e Herzegovina

O Open de Sarajevo de judo fechou, este domingo, com apenas um pódio português, conseguido no sábado por Maria Siderot, após os três judocas lusos em prova não conseguirem aceder aos combates pelas medalhas.

Com dois judocas nos -81 kg, Portugal viu João Fernando bater o azeri Omar Rajabli na primeira ronda do torneio da capital da Bósnia e Herzegovina, mas ceder depois ante o espanhol José María Mendiola Izquieta.

Isento na primeira ronda, também Manuel Rodrigues perdeu no segundo combate, contra o italiano Tiziano Falcone, que viria a chegar à medalha de bronze na categoria de peso, vencida pelo francês Arnaud Aregba.

No quadro feminino, a única portuguesa hoje em prova foi Joana Crisóstomo, que ficou isenta do primeiro combate antes de perder, por um "waza-ari", frente à francesa Juliette Diollot.

A única medalha da comitiva portuguesa em Sarajevo veio no primeiro dia, sábado, por Maria Siderot, em -52 kg, com Wilsa Gomes a conseguir o outro resultado de destaque, no caso um quinto lugar em -63 kg.