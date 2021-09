Open de Portugal: três portugueses passam o cut, Johannessen lidera

Ricardo Melo Gouveia, Pedro Figueiredo e Miguel Gaspar qualificaram-se para as últimas duas voltas da 59.ª edição da prova.

Os portugueses Ricardo Melo Gouveia, Pedro Figueiredo e Miguel Gaspar qualificaram-se para as últimas duas voltas da 59.ª edição do Open de Portugal, torneio do Challenge Tour que está a decorrer no Royal Óbidos Golf Resort.

Melo Gouveia, número dois na Corrida para Maiorca, exibiu-se a bom nível e ascendeu à 10.ª posição da classificação, com 138 shots (72+66), seis abaixo do Par 72, enquanto Figueiredo, jogador do European Tour, figura no 36.º lugar, com 142 pancadas (70+72). Já Miguel Gaspar passou no limite o cut, ao somar 143 "shots" (70+73).

Num dia em que a "armada" nacional, inicialmente composta por 15 jogadores, ficou reduzida a três profissionais, o norueguês Kristian Johannessen assumiu isolado o comando do torneio, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, com um agregado de 133 pancadas (67+66), e vantagem mínima sobre o alemão e segundo classificado Marcel Schneider (134).