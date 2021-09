Open de Portugal: Huizing lidera, Figueiredo e Gaspar também em foco

Golfista holandês é o primeiro líder da prova que decorre até domingo.

O golfista holandês Daan Huizing é o primeiro líder do Open de Portugal, a decorrer até domingo no Royal Óbidos Golf Resort, onde Miguel Gaspar e Pedro Figueiredo foram os melhores portugueses no arranque da prova do Challenge Tour.

O profissional dos Países Baixos, de 30 anos, que ocupa o 15.º lugar na Corrida para Maiorca, terminou a volta inaugural da 59.ª edição do torneio com 63 pancadas, nove abaixo do Par, e uma vantagem de três "shots" sobre o escocês Ewen Ferguson e o dinamarquês Martin Simonsen, segundos classificados.

Entre a armada nacional, composta por 15 jogadores, Miguel Gaspar e Pedro Figueiredo foram os que mais se destacaram, ao concluírem, ambos, a primeira volta com 70 pancadas, duas abaixo do Par, partilhando o 24.º lugar da classificação.