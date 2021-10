Open da Austrália em golfe foi cancelado por restrições de viagens

Federação adiara o torneio masculino para fim de janeiro ou fevereiro de 2022, mas agora cancelou-o. Fronteiras da Austrália permanecem fechadas para a maioria

Os torneios masculino e feminino do Open da Austrália em golfe foram cancelados devido às restrições de viagens, relacionadas com a pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira a federação australiana.

"Esta decisão não foi tomada de ânimo leve, mas acreditamos que seja a correta nas atuais circunstâncias", disse o presidente da Golf Austrália, James Sutherland, considerando que "a quarentena iria obrigar a mudanças organizacionais desastrosas".

A federação já tinha adiado o torneio masculino de novembro, que aconteceria em Sydney, para o final de janeiro ou fevereiro de 2022, mas agora cancelou-o definitivamente, assim como o feminino de 2022, programado para fevereiro, em Adelaide.

As fronteiras da Austrália permanecem fechadas para a maioria dos viajantes, embora Camberra tenha dito no início deste mês que planeava aliviar as restrições "nas próximas semanas", assim que a meta de 80% de vacinação da população seja atingida.