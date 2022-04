Onze surfistas portugueses ultrapassam primeira ronda do Pro Santa Cruz

O Estrella Galicia Pro Santa Cruz, última prova do circuito europeu de qualificação masculino de 3.000 pontos, decorre entre 12 e 16 de abril, na Praia de Santa Cruz, Torres Vedras, Lisboa.

Onze portugueses superaram a ronda dos 128 do Estrella Galicia Pro Santa Cruz, prova do circuito europeu de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), enquanto sete foram eliminados, num dia longo na Praia de Santa Cruz.

João Mendonça, que já tinha superado a ronda dos 136, Diogo Martins, Miguel Blanco, Rafael Silva, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas, Gabriel Ribeiro, José Champalimaud, Tomás Fernandes, Jácome Correia e Henrique Pyrrait apuraram-se todos para a próxima fase.

Já Baltazar Pinto, Hugo Cardoso, Rodrigo Lebre, Martim Carrasco, Francisco Queimado, Peter Healion e João Vidal ficaram pelo caminho, neste segundo dia do período de espera do evento, que foi o primeiro dia com ação no mar, com ondas grandes e potentes, mas desordenadas devido ao vento desfavorável.

Na ronda dos 96, além dos atletas já mencionados, também marcam presença, devido ao melhor ranking, Eduardo Fernandes (eliminado na primeira das duas únicas baterias ainda hoje disputadas), Luís Perloiro, Guilherme Ribeiro, Afonso Antunes e Joaquim Chavez.

Na segunda bateria desta fase, Diogo Martins já carimbou bilhete para a ronda dos 64, onde também estão os compatriotas Francisco Almeira, Gustavo Viana, Francisco Cruz, Guilherme Fonseca, Vasco Ribeiro e Pedro Henrique.

