ONG saúda primeiro jogo de râguebi masculino com arbitragem feminina

Escocesa Hollie Davidson vai liderar a equipa de arbitragem no jogo entre Portugal e Itália.

A organização não-governamental (ONG) Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) saudou a nomeação, "pela primeira vez na história" do râguebi masculino, de uma equipa de arbitragem feminina "para um jogo de alto nível".

A escocesa Hollie Davidson vai liderar a equipa de arbitragem, este sábado, às 17h00, no jogo entre as seleções de Portugal e Itália, no Estádio do Restelo, em Lisboa, numa partida de preparação para o torneio de repescagem do Mundial de França'2023.

A equipa de arbitragem inclui ainda as árbitras auxiliares, a inglesa Sara Cox e a francesa Aurélie Groizeleau, e uma vídeo-árbitra, a inglesa Claire Hodnett.

Num comunicado conjunto, a PpDM e a Coordenação Italiana para o Lobby Europeu das Mulheres desejaram "as maiores felicidades pessoais e muitos mais sucessos desportivos extensivos a todas as mulheres praticantes" de râguebi.

Em novembro, Portugal vai participar no torneio de repescagem do Mundial de França'2023, que será disputado no Dubai, revelou o presidente da Federação Portuguesa à agência Lusa na quarta-feira.

Os três jogos da seleção portuguesa na repescagem terão lugar "nos dias 06, 12 e 18 de novembro", acrescentou Carlos Amado da Silva.

Portugal é, para já, a única seleção com lugar marcado no torneio, onde irá enfrentar as seleções que saírem derrotadas dos play-offs de Ásia/Pacífico e América, além do segundo classificado da Taça Africana de Râguebi 2022, competições que se decidem em julho.

No caminho de Portugal estarão, portanto, os derrotados dos encontros entre Tonga e o futuro campeão asiático, entre os EUA e o Chile, além da equipa que perder a final da Taça Africana, que se disputará em França.

A seleção portuguesa assegurou a vaga por terminar a qualificação europeia em terceiro lugar, após a Espanha ter sido sancionada com 10 pontos pela utilização irregular de um jogador em dois encontros.