Olímpicos campeões nacionais antes de irem para Tóquio

Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela com títulos em Montemor-o-Velho

Os canoístas da Seleção Nacional que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos subiram ao lugar mais alto do pódio antes da partida para o Japão. No Campeonato Nacional de Velocidade de 2021, realizado no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela (os dois últimos integrados no K4 Seniores 500 metros) sagraram-se campeões nacionais.

Na prova de K1 Seniores 1000 metros, Fernando Pimenta (Sport Lisboa e Benfica) conquistou mais uma medalha, deixando José Ramalho (Clube Náutico de Prado) na 2.ª posição e Fábio Cameira (Alhandra Sporting Club) no 3.º posto. Em K1 Seniores 500 metros, a vitória foi alcançada por João Ribeiro (Sport Lisboa e Benfica), com Fernando Pimenta e Ruben Boas (Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses) a terminarem, por esta ordem, no 2.º e 3.º postos.

A prova de K1 Seniores 200 metros foi bastante disputada, com Messias Baptista (Sport Lisboa e Benfica) a superar a oposição de Kevin Santos e David Varela, ambos em representação do Kayak Clube Castores do Arade. No que diz respeito aos canoístas que vão defender as cores de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que arrecadaram medalhas no Campeonato Nacional de Velocidade de 2021, destaque, também, para Emanuel Silva e David Varela, que acompanhados por Artur Pereira e Kevin Santos, conquistaram o 1.º lugar na prova de K4 Seniores 500 metros, em representação do Kayak Clube Castores do Arade.

Com um programa com mais de duas centenas de regatas, o Campeonato Nacional de Velocidade de 2021 reuniu mais de 800 canoístas em representação de cerca de meia centena de emblemas nacionais em mais uma edição bastante condicionada, devido às restrições impostas pelas autoridades de saúde em relação à pandemia de Covid-19. Depois de, no ano passado, a Direção-Geral da Saúde só ter permitido a realização de provas em embarcações monolugares, o Nacional de Velocidade de 2021 voltou a contar com competição em embarcações de dois e quatro lugares.

Vencedores

Clube: Clube Náutico de Ponte de Lima

Clube (Veteranos): Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira

K1 Seniores 1000 metros: Fernando Pimenta (Sport Lisboa e Benfica)

K1 Seniores 500 metros: João Ribeiro (Sport Lisboa e Benfica)

K1 Seniores Femininos 500 metros: Maria Rei (Associação Cultural e Recreativa Saavedra Guedes)

K1 Seniores 200 metros: Messias Baptista (Sport Lisboa e Benfica)

K1 Seniores Femininos 200 metros: Francisca Laia (Clube Desportivo Os Patos)

C1 Seniores 1000 metros: Marco Apura (Clube Náutico de Crestuma)

C1 Seniores 500 metros: Marco Apura (Clube Náutico de Crestuma)

C1 Seniores Femininos 500 metros: Inês Penetra (Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses)

C1 Seniores Femininos 200 metros: Inês Penetra (Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses)

K2 Seniores 1000 metros: João Cunha Pereira/Bruno Brasileiro (Clube Náutico de Ponte de Lima)

K2 Seniores Femininos 500 metros: Maria Rei/Esmeralda Susana (Associação Cultural e Recreativa de Saavedra Guedes)

C2 Seniores 1000 metros: Alberto Azevedo/Rui Soares (Clube Náutico de Marecos)

C2 Seniores Femininos 500 metros: Beatriz Barros/Beatriz Lamas (Clube Náutico de Ponte de Lima)

K4 Seniores 500 metros: Emanuel Silva/Artur Pereira/David Varela/Kevin Santos (Kayak Clube Castores do Arade)

K4 Seniores Femininos 500 metros: Inês Santos Costa/Francisca Carvalho/Mariana Morais/Mariana Barros (Clube Náutico de Ponte de Lima)

C4 Seniores 1000 metros: João Sá Morais/Ricardo Rodrigues Coelho/Nuno Barros/João Amorim (Clube Náutico de Ponte de Lima)