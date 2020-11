Olímpico de Oeiras sagra-se campeão de clubes de triatlo

O Olímpico de Oeiras venceu o campeonato de triatlo por equipas femininas e masculinas, anunciou, este sábado, a Federação de Triatlo de Portugal, que teve de cancelar a última etapa por causa da pandemia de covid-19.

"Num ano atípico para o triatlo e para o desporto em geral, as etapas do campeonato nacional de triatlo disputaram-se em Portimão no dia 08 de março, na distância "standard', e em Lisboa no dia 06 de setembro, por estafetas, com a distância "super sprint'", referiu a federação.

O organismo assumiu que a possibilidade de realizar uma terceira etapa, no dia 15 de novembro, na Quinta do Lago, foi gorada "devido à atual evolução da pandemia".

Na primeira etapa do campeonato, no Algarve, o Clube de Natação de Torres Novas venceu a competição coletiva e individualmente com o triatleta Ricardo Batista a ganhar a geral.

Já o Olímpico de Oeiras, que tinha ficado no segundo lugar em Portimão, venceu a etapa de Lisboa, a segunda da época, enquanto o Clube de Natação de Torres Novas alcançou o segundo posto. Como o critério oficial para desempate é a última prova do campeonato, o título foi para o Olímpico de Oeiras.

"O aprofundamento do trabalho de treino em conjunto - e especificamente de estafetas - tem fortalecido a equipa. Miguel Tiago Silva, Christophe De Keiser alcançaram excelentes prestações que, juntamente com os outros atletas, os fizeram ganhar vantagem para as equipas adversárias, também elas fortes", assinalou Luís Almeida, responsável pela equipa do Olímpico de Oeiras.