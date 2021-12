Oito portugueses buscam apuramentos e recordes nos Mundiais de piscina curta

Grupo de nadadores (cinco masculinos e três femininos) entram em ação entre 16 e 21 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos

Portugal vai estar representado por oito nadadores nos Mundiais em piscina curta, que decorrem em Abu Dhabi, com os objetivos de ultrapassar as eliminatórias e conseguir melhorar marcas, assumiu o diretor desportivo da federação da modalidade.

"As expectativas andam sempre pela possibilidade de passar à fase seguinte, nas provas que têm meias-finais, o objetivo é chegar lá, nas que não têm, é conseguir ir à final", disse José Machado, em declarações à agência Lusa.

O diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação (FPN) explicou que o organismo fez "uma aposta" nos Mundiais, que decorrem entre 16 e 21 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, em relação aos Europeus, também em piscina curta, que decorreram em novembro, em Kazan, e nos quais Portugal teve apenas dois nadadores.

José Machado assume a expectativa de boas prestações nos Mundiais, lembrando que o "mínimo de qualificação correspondia ao 16.º melhor tempo mundial" das respetivas distâncias.

"Apesar de estas competições serem sempre uma incógnita, partimos sempre com a esperança de que estas provas sejam um momento de transição", disse o responsável técnico, admitindo que "muitos dos atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 não deverão estar presente".

José Machado reconhece que a competição, na qual Portugal vai estar representado na competição por oito nadadores - cinco masculinos e três femininos - vai ser "naturalmente afetada" pelo atual contexto de pandemia de covid-19.

"As provas vão decorrer num sistema de "bolha" e, por isso, decidimos que os atletas regressarão a Portugal logo que terminem as suas provas, e não apenas no final da competição", referiu.

Em Abu Dhabi, aos nadadores portugueses Alexis Santos, José Paulo Lopes, Francisco Santos, Diana Durães e Catarina Monteiro - que marcaram presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 - juntam-se na representação lusa Fernando Silva, Miguel Nascimento e Victoria Kaminskaya.

José Machado admitiu a existência de alguma incerteza em relação ao contrato-programa de preparação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, mas mostrou-se convicto de que tudo será resolvido "dentro dos prazos".

O responsável da FPN lembrou que, devido ao adiamento de competições, em consequência da pandemia de covid-19, o ano de 2022 será recheado de provas, com campeonatos mundiais, em maio, e europeus, em agosto.

- Programa dos portugueses:

- Quinta-feira, 16 dez:

Francisco Santos, 100 m costas

José Paulo Lopes, 400 m livres

- Sexta-feira, 17 dez:

Catarina Monteiro, 200 m mariposa

Diana Durães, 800 m livres

Fernando Silva, 100 m mariposa

- Sábado, 18 dez:

Alexis Santos, 50 m costas e 100 m estilos.

Miguel Nascimento, 50 m livres.

- Domingo, 19 dez:

Diana Durães, 400 m livres.

Fernando Silva, 50 m mariposa.

- Segunda-feira, 20 dez:

José Paulo Lopes, 1.500 m livres e 400 m estilos.

Miguel Nascimento, 100 m livres.

- Terça-feira, 21 dez:

Victoria Kaminskaya, 200m bruços.

Francisco Santos, 200 m costas.