Oitava e última prova do Mundial de Ralis será em Itália

Pandemia com reflexos no Mundial de ralis

Prova de encerramento do campeonato decorre entre os dias 4 e 6 de dezembro

O Mundial de Ralis de 2020 terá uma oitava e última prova, a realizar em Itália, de 4 a 6 de dezembro, anunciou esta sexta-feira o promotor do campeonato, marcado por vários cancelamentos, devido à pandemia de covid-19.

O organizador explicou que a prova irá decorrer no circuito de Monza, nas estradas envolventes e "assumirá o formato curto do WRC, com 220 quilómetros de especiais, a maioria delas no primeiro e último dia, que serão disputadas no próprio circuito".

As restantes especiais do Mundial de Ralis de 2020 decorrerão na região da Lombardia, perto de Monza, no sábado.

Esta será a segunda prova a disputar em solo italiano, depois do Rali da Sardenha, inicialmente previsto para junho, mas adiado para este fim de semana devido à pandemia.

O Rali de Portugal foi uma das provas canceladas devido à pandemia de covid-19.