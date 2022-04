O sorteio do Europeu de judo não foi agradável para Portugal

Na competição, o último dia reserva a entrada nos tatamis do bicampeão mundial e líder em -100 kg, o português Jorge Fonseca

O sorteio do Europeu de judo não foi agradável para as cores portuguesas, especialmente com a armada britânica no caminho da vice-campeã mundial Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78kg) e Francisco Mendes (-66 kg).

Bárbara Timo, que desceu dos -70 kg para os -63 kg, encontra no sábado uma adversária a quem nunca ganhou, a britânica Gemma Howell (39.ª), que, tal como a luso-brasileira, desceu de categoria de peso.

As judocas defrontaram-se em duas ocasiões no já distante ano de 2017, quando Timo ainda não representava a seleção portuguesa, e já em 2020, no Grand Slam de Paris, com Bárbara Timo a perder já no prolongamento, com acumulação de shidos (castigos).

Já Patrícia Sampaio defrontará no domingo Emma Reid em -78 kg, com a britânica a posicionar-se como sétima pré-designada, enquanto Francisco Mendes lutará já na sexta-feira com Samuel Hall (29.º), em -60 kg.

Leia também Internacional "Luis Díaz não foi uma grande contratação" John Barnes defende que Luis Díaz tem o perfil certo para a equipa de Klopp e que foi um jogador caro para o Liverpool. Motivos pelos quais considera não ter sido uma "grande contratação".

Na competição, o último dia reserva a entrada nos tatamis do bicampeão mundial e líder em -100 kg, o português Jorge Fonseca, medalha de bronze em Tóquio'2020, que ainda persegue o seu primeiro título europeu.

Apesar da glória em dois mundiais e do pódio olímpico, Jorge Fonseca foi terceiro nos Europeus de Praga e em Lisboa, no último ano, admitiu ter sentido a pressão de lutar em casa, o que o relegou para um inesperado sétimo lugar.

No domingo, o judoca do Sporting entra em ação apenas na segunda eliminatória em -100 kg, em que defrontará o vencedor do combate entre o estónio Grigori Minaskin (52.º) e o polaco Piotr Kuczera (67.º).

Os Europeus, que contam com 361 judocas, de 40 países, sem Rússia ou Bielorrússia, inibidas de competir face à invasão russa da Ucrânia, Portugal terá ainda em prova Rodrigo Lopes (-60 kg), Catarina Costa (-48 kg), quinta nos Jogos de Tóquio2020, Joana Diogo (-52 kg), João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81 kg) e Anri Egutidze (-90 kg).

Leia também Vídeos A resposta de Mourinho quando questionado sobre a ida de Ten Hag para o United José Mourinho, treinador da Roma, que esta quinta-feira joga a primeira mão das "meias" da Conference League, "desviou-se" do tema Erik ten Hag, treinador já confirmado no banco do Manchester United na próxima época. "Você tocou no ponto, é meu ex-clube, não é o meu clube. Não tenho nenhum conselho para dar", respondeu.

Primeiros combates dos 11 judocas portugueses que competem nos Europeus

Sexta-feira, 29 abril

Primeira eliminatória

-60 kg: Rodrigo Lopes (27.º) com Tornike Tsakadoea, Hol (14.º, sexto cabeça de série).

-60 kg: Francisco Mendes (91.º) com Samuel Hall, GB (29.º).

-52 kg: Joana Diogo (48.ª) com Martina Castagnola, Ita (47.ª).

Segunda eliminatória

-48 kg: Catarina Costa (4.ª, segunda cabeça de série) com Ramila Aliyeva, Aze (sem "ranking").

-57 kg: Telma Monteiro (4.ª, segunda cabeça de série) com a vencedora do combate entre Pauline Starke, Ale (35.ª) e Hasret Bozkurt, Tur (98.º).

Sábado, 30 abril

Primeira eliminatória

-63 kg: Bárbara Timo (24.ª) com Gemma Howell, GB (39.ª).

-73 kg: João Crisóstomo (217.º) com Fábio Basile, Ita (23.º).

Segunda eliminatória

-81 kg: João Fernando (87.º) com o vencedor do combate entre Bozidar Vucurevic, Bos (130.º) e Adam Kopecky, Che (90.º).

Domingo, 1 maio

Segunda eliminatória:

-78 kg: Patrícia Sampaio (26.ª) com Emma Reid, GB (13.ª, sétima cabeça de série).

-90 kg: Anri Egutidze (62.º) com Mihael Zgank, Tur (12.º, quarto cabeça de série).

-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série) com o vencedor do combate entre Grigori Minaskin, Est (52.º) e Piotr Kuczera, Pol (67.º).