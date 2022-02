"O que fez a diferença? Não sermos tão competitivos após algumas substituições"

Selecionador de râguebi admite que substituições retiraram competitividade

As substituições feitas pela seleção portuguesa de râguebi na segunda parte do encontro com a Roménia, que Portugal perdeu (37-27), em Bucareste, retiraram competitividade à equipa, admitiu o selecionador Patrice Lagisquet, em declarações à agência Lusa.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 22-13, no encontro da segunda jornada do Europe Championship 2022, que o técnico francês tinha classificado como "chave" para o apuramento direto para o Mundial, mas consentiu a reviravolta aos "carvalhos" e comprometeu as hipóteses de apuramento direto para o França2023.

"O que fez a diferença foi não sermos tão competitivos após algumas substituições. Perdemos o controlo do jogo", lamentou o treinador francês, ao telefone, desde a capital romena.

Além disso, Lagisquet ficou particularmente desapontado com o ensaio consentido à Roménia a fechar a primeira parte, que permitiu à formação da casa reduzir para 22-13 antes do descanso.

"Não devíamos permitir ensaios nessa fase. Eles [Roménia] não estavam minimamente em jogo. Estávamos a dominar em todas as fases, alinhamentos, "mauls", mas começámos a cometer erros, a jogar mal ao pé e a tomar algumas más decisões", desabafou o técnico.

O francês desvalorizou, por outro lado, o cartão amarelo visto por Samuel Marques, que deixou Portugal em inferioridade numérica entre os 51 e os 61 minutos, período em que os romenos construíram dois ensaios e reentraram na discussão do resultado.

"Se não tentasse intercetar a bola, seria certamente ensaio", comentou Lagisquet sobre o lance que o árbitro avaliou como um toque para a frente intencional.

Sobre as contas do apuramento para o Mundial, o técnico preferiu não antecipar cenários, destacando que "tudo pode acontecer", desde Portugal "terminar em segundo" e qualificar-se diretamente para o França2023, "ou em terceiro" e ter de disputar um torneio de repescagem mundial, em novembro.

A Geórgia lidera a qualificação para o Mundial de râguebi com 30 pontos em sete jogos, seguida de Roménia (22), Espanha (21), Portugal (16), Rússia (10) e Países Baixos (0).

Portugal ainda vai defrontar os Países Baixos (26 de fevereiro), nas Caldas da Rainha, a Espanha (13 de março), em Madrid, e a Rússia (19 de março), em Lisboa.