O prémio a um pugilista cubano que causa espanto e gera onda de críticas

O pugilista Ronnis Álvarez conquistou o título de um campeonato pan-americano de boxe juvenil e recebeu alimentos como prémio.

Um dos países de maior tradição no boxe mundial, Cuba é historicamente um dos mais relevantes relevadores de grandes atletas na modalidade. Isso, apesar dos problemas económicos que o país enfrenta. Após conquistar o título num campeonato pan-americano de boxe juvenil do México, o pugilista Ronnis Álvarez espantou o mundo com o prémio que recebeu do Governo cubano: alimentos.

A foto de Ronnis Álvarez com o prémio tornou-se rapidamente um viral. Ao lado dele, um lote de alimentos básicos e produtos de higiene como prémio pelo seu sucesso desportivo. O facto gerou críticas ao Governo cubano

"Se ganhas uma medalha, o regime comunista recompensa-te com uma 'combinação de alimentos e alimentos básicos'. Isso inclui 'uma abóbora'. Parece um meme, mas não", publicou o jornalista Yusnaby Perez no Twitter.

Apesar disso, em Tóquio'2020, Cuba conquistou cinco medalhas no boxe: quatro de ouro, com Andy Cruz, Julio La Cruz, Arlen López e Roniel Iglesias, além de um bronze com Lázaro Álvarez.