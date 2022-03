Selecionador de râguebi diz que Portugal tem de controlar emoções em Espanha, na corrida ao Mundial.

O selecionador de râguebi de Portugal disse que os jogadores têm de saber controlar as emoções na visita a Espanha, no domingo, em jogo que pode deixar os lobos com um pé no Mundial de 2023.

Em declarações à agência Lusa, Patrice Lagisquet reconheceu que "todos ficaram muito motivados" após a decisão da World Rugby (WR), de atribuir quatro pontos às seleções que ainda teriam de defrontar a Rússia, excluída da qualificação, mas advertiu para os perigos que isso pode implicar.

"Estão muito motivados. O perigo é se não conseguirem controlar as emoções, se estiverem nervosos, mas eu tento ajudá-los a ter confiança e a serem positivos. O importante é não sentir o mau 'stress' e transformá-lo de forma positiva", apontou Lagisquet.

Após a suspensão da Rússia, devido à invasão miliar à Ucrânia, a WR decidiu manter todos os resultados anteriores do apuramento e atribuir uma vitória por 28-0 e quatro pontos de classificação aos países que ainda tinham de defrontar os 'ursos' no Europe Championship 2022.

A decisão faz do Espanha-Portugal, no domingo, em Madrid, uma autêntica final pelo apuramento direto para França'2023, uma vez que as duas seleções ibéricas ficam empatadas no segundo lugar do apuramento, com 25 pontos.

O técnico francês acredita que tem conhecimento de causa para ajudar os jogadores na missão de controlar as emoções e admitiu que vai socorrer-se da sua experiência pessoal para ajudar os atletas.

"Como jogador, perdi a primeira final de um Campeonato do Mundo e lembro-me que o excesso de emoções não é bom. Depois, como treinador do Biarritz, disputei cinco finais e ganhei quatro. Penso que tenho algumas chaves para os ajudar. Mas, obviamente, temos sempre de ser mais fortes do que o adversário dentro do campo", reconheceu.

Quando entrar em campo, no domingo, às 11:45 (hora de Lisboa), a seleção portuguesa já irá conhecer o resultado do Roménia-Geórgia, que se disputa no sábado, pelo que "já sabe se joga para o segundo lugar ou para o terceiro", lembrou Lagisquet.

O mesmo é dizer que já sabe se joga para conseguir a qualificação direta para França2023 ou para o acesso ao torneio de repescagem mundial, em novembro.

Para conseguir o segundo lugar, Portugal tem de vencer em Madrid e esperar que nem a Roménia, no sábado, nem os espanhóis, em 20 de março, consigam vencer a Geórgia, líder do apuramento e já com a presença garantida no Campeonato do Mundo.

Já os espanhóis dependem apenas de si próprios e "carimbam" o passaporte para França se vencerem Portugal, qualquer que seja o resultado dos outros encontros, o que não "assusta" a seleção portuguesa.

"Os jogadores sentem que podem vencer. Temos uma boa equipa, um "pack" avançado forte como ainda não tínhamos tido este ano. A previsão é de chuva, por isso a performance dos avançados e o jogo ao pé vão ser muito importantes", analisou o "Express de Bayonne."

A seleção portuguesa viaja hoje para Madrid, onde defronta a Espanha, no domingo, no seu último jogo de qualificação para o Mundial de França'2023, mas em caso de vitória depende sempre de resultados de outras seleções para conseguir a qualificação direta.

Se a Roménia vencer a Geórgia, no sábado, Portugal só pode aspirar, no máximo, ao terceiro lugar e à disputa do torneio de repescagem mundial.

Mas se os romenos perderem em casa com os "lelos", Portugal precisa apenas de vencer em Madrid e esperar que a Espanha também não consiga bater os georgianos na última jornada.

Caso a Roménia e a Geórgia empatem no sábado, Portugal tem de acrescentar um ponto de bónus ofensivo ao eventual triunfo em Espanha, uma vez que, se não o fizer e se os romenos bonificarem na última jornada, frente aos Países Baixos, ambos terminariam com 29 pontos e a Roménia tem vantagem no confronto direto.

A Geórgia já está qualificada para França'2023 e precisa de apenas um ponto para o fazer em primeiro lugar, mas tem de vencer os dois jogos que lhe restam, na Roménia e com a Espanha, para revalidar o título do Europe Championship.

O grupo de qualificação europeia para o Mundial resulta do agregado de resultados dos Europe Championship de 2021 e 2022.