O maior contrato de sempre inclui dúvidas e há quem torça o nariz

Patrick Mahomes, 24 anos e quarterback dos Chiefs, prolongou por dez anos o contrato com a equipa de Kansas City, à qual estará ligado nos próximos 12. Trata-se do mais valioso vínculo do desporto.

A notícia correu célere ontem: Patrick Mahomes, quarterback (o organizador de jogo no futebol americano) dos Kansas City Chiefs, MVP da liga norte-americana (NFL) em 2018 e decisivo na conquista da Superbowl em fevereiro deste ano (foi MVP da final), prolongou o contrato por dez anos, ou seja, ficando ligado por mais 12 à atual equipa a troco de 500 milhões de dólares.

Os números gigantescos levaram a que este fosse referido como o maior contrato da história do desporto, mas só após ter passado o impacto inicial começaram a surgir olhares especializados. E entre estes houve quem questionasse se a duração do acordo não acabaria por funcionar contra o jogador, tendo em conta detalhes que os média foram revelando e dão conta de que é o clube que tem a faca e o queijo na mão em termos de controlo contratual.

Isto porque, conforme salientou a revista "Sports Illustrated", Mahomes não terá garantido o poder de renegociar o contrato antes do fim do prazo, como sucede com as superestrelas da NBA, por exemplo; ter o contrato indexado aos valores de mercado dos "quartebacks" que, mais ano menos ano, passarão os seus valores; ou ter o salário indexado ao teto salarial fixado anualmente para as equipas da NFL. Por outro lado, os 500 milhões de dólares são o valor máximo que Mahomes poderá auferir com um acordo que está dividido entre verbas fixas e variáveis. Uma parte destas obriga-o, por exemplo, a levar os Chiefs à final e ser o melhor jogador desta nos dez anos que se seguem a 2022 (quando entra em vigor esta extensão contratual). Por outro lado, o valor total é dividido ao longo da duração do acordo e de forma desigual (em 2027 poderá receber um máximo de 53 milhões de euros).

Ainda assim, apesar do ceticismo gerado pelo gigantismo dos números e conforme anunciou a empresa que agencia o jogador mais valioso da NFL do momento, a verba fixa do novo vínculo somada à do contrato em vigor equivale a dizer que 422 milhões de euros (477 milhões de dólares) estão garantidos por Mahomes.