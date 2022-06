O lado negro e as preocupações antes de novo dérbi no hóquei

EM FOCO >> Benfica-Sporting. Os 16 casos de confrontos em oito anos, que incluem um morto, justificam as preocupações antes de novo dérbi no hóquei

Foi mesmo no final do dérbi de hóquei em patins, com o Benfica a ganhar por 3-2, que Henrique Magalhães, André Girão e Toni Pérez, do Sporting, e Pablo Alvaréz, Poka e Lucas Ordoñez, do Benfica, se envolveram em confrontos na Luz, obrigando à intervenção da polícia e do presidente encarnado, Rui Costa, para acalmar os ânimos. No exterior registou-se outro confronto entre adeptos e este não foi um caso isolado. Em abril e maio também existiram problemas nos dérbis de andebol e futsal, provando que o ambiente crispado, e muitas vezes de confronto físico, tem ganho maiores proporções nas modalidades de pavilhão. Como sempre acontece depois de uma situação extrema como a do passado sábado, há preocupações dos dois lados, até porque as equipas se encontram de novo esta noite (20h00, Sporting TV), em Alvalade, e de novo na sexta-feira, na Luz (17h00, BTV).

A rivalidade entre Benfica e Sporting já vem de 1907 e as confusões também são antigas. Em 1939, o Benfica foi campeão de Lisboa, mas, rezam as crónicas, o árbitro deixou o campo sob uma chuva de almofadas, depois de ter anulado um golo ao leão Peyroteo. O caso mais grave foi em 1996, quando um very light atirado pela claque do Benfica atravessou o Jamor e atingiu mortalmente Rui Mendes, adepto leonino. Mas nos últimos anos a frequência dos problemas tem aumentado.