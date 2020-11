O estado atual da formação em Portugal: oito meses a rolar encosta abaixo

Falta de competição é bola de neve que arrasta o desporto jovem para profundezas ainda difíceis de avaliar.

Nem corpo, nem mente sã! O caos lançado pela pandemia de covid-19 no desporto de formação é uma avalanche que corre veloz encosta abaixo, arrasando tudo à sua passagem - desde logo os jovens atletas, mas também clubes, treinadores e árbitros, ninguém escapa à onda de choque de uma paragem competitiva que dura desde meados de março e já tem consequências a nível físico, psicológico e económico; que terá consequências na competição mas também, ou essencialmente, no normal desenvolvimento motor de crianças em idades críticas do crescimento.

"Esta paragem impede o desenvolvimento e haverá retrocessos. Dos nove aos 12 anos desenvolvem-se capacidades motoras, como a velocidade. Pode ser irrecuperável. No futuro, vamos dizer que perdemos alguns talentos", sintetiza João Santos, antigo diretor técnico do futebol de formação do Benfica, no que é corroborado por José Adelino, responsável da formação do Paços de Ferreira: "Para os mais novos, que têm de trabalhar a coordenação motora, estarem parados tanto tempo não é nada positivo".