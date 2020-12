"O desporto tem sido bem gerido", diz Paulo Ferreira

Presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica , refere-se ao Secretário de Estado João Paulo Rebelo e a Vítor Pataco, do IPDJ, com elogios

Paulo Ferreira, presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), modalidade que organizou duas etapas do Mundial de Fórmula 2 e consagrou Duarte Benavente campeão mundial dessa categoria, deixou esta terça-feira elogios ao Governo.

"Vítor Pataco, presidente IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude], em tempo de covid-19, conseguiu um dos melhores anos dos últimos cinco do nosso desporto, isto em praticamente todas as modalidades, mesmo agora, recentemente, no ciclismo de pista", disse o líder federativo, continuando: "De igual modo, o desporto tem sido bem gerido, o que levou a que organismos internacionais, nomeadamente a FIA (Federação Internacional do Automóvel), a FIM (motociclismo), a UIM (motonáutica), atribuíssem provas de campeonato do mundo a Portugal, incluindo num a celebração de um campeão, o nosso Duarte Benavente, mas também posso falar do Filipe Albuquerque, do João Almeida no Giro, do Pimenta na canoagem, da seleção de andebol, que teve o melhor resultado da história, até estes novos heróis do ciclismo de pista".

"João Paulo Rebelo é o melhor governante

do desporto em Portugal dos últimos 20 anos"



Em tom elogioso, Paulo Ferreira referiu-se também ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto. "O João Paulo Rebelo é o melhor governante do desporto em Portugal dos últimos 20 anos. Porquê? É simples: Há quantos anos não havia F1? Há quantos anos não havia MotoGP? Há quantos anos não havia este número de medalhas e de campeões nas mais diversas modalidades? Nunca nenhum Secretário de Estado lutou tanto por uma melhoria do orçamento para o desporto", garantiu .



"Na natação temos o projeto Portugal a Nadar, temos ciclismo nas escolas, o programa Canoagem para Todos, são vários exemplos e tudo com o cunho de João Paulo Rebelo, da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto", disse ainda Paulo Ferreira a O JOGO.