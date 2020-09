O desabafo de Conor McGregor: "Não posso continuar assim, estou devastado"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lutador irlandês foi detido no sábado e, nas redes sociais, já depois de ser libertado, desabafou.

Conor McGregor foi detido no sábado, na Córsega, por, alegadamente, ter mostrado as partes íntimas a uma mulher casada quando se encontrava num iate. O suposto gesto do lutador irlandês foi alvo de denúncia e este acabaria por ser detido.

O ex-campeão do UFC foi libertado no dia seguinte e a advogada Emanuelle Ramon clamou inocência para McGregor, que, mais tarde, reagiu ao caso nas redes sociais.

"Não posso continuar assim. Estou devastado", começou por referir na sua conta do Twitter. Nos comentários, surgiram insultos ao irlandês, que respondeu a um em particular: "Trabalhas na prevenção de suicídios, mas ridicularizas-me assim, neste momento terrível da minha vida. Tento manter-me forte por causa dos meus filhos e por causa das pessoas que me amam e apoiam. Obrigado pelos insultos, hipócrita", atirou Conor McGregor. A publicação seria apagada pouco depois, mas foram captadas imagens da mesma.