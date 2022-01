O ano de 2021 em revista: Europeu, Jogos, Ronaldo e muito mais para lembrar

Confira os grandes destaques desportivos do ano que agora termina.

JANEIRO

Dia 02

O treinador César Peixoto abandona o comando técnico do Moreirense por iniciativa própria.

Dia 06

O treinador Vasco Seabra, que abandonou o Boavista em dezembro, é o substituto de César Peixoto no comando técnico do Moreirense.

O Benfica conquista primeira edição da Taça da Liga feminina de futebol, respeitante à época passada, ao bater na final o Sporting de Braga por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro.

Dia 11

O Marítimo vence o Sporting por 2-0 e apura-se para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol, num jogo em que os golos surgiram nos últimos 20 minutos.

Dia 12

O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça de Portugal feminina de futebol, correspondente à época 2019/20, ao bater na final o Benfica por 3-1, no Estádio Municipal de Aveiro.

Dia 15

O francês Stéphane Peterhansel (Mini) conquista pela 14.ª vez na carreira, o rali Dakar de todo-o-terreno, após a 12.ª e última etapa da categoria de carros da 43.ª edição da prova, ganha pelo espanhol Carlos Sainz (Mini).

O argentino Kevin Benavides (Honda) vence o rali Dakar de todo-o-terreno ao concluir a 43.ª edição da prova na primeira posição, dando a vitória à equipa do português Ruben Faria pelo segundo ano consecutivo.

Dia 19

O Benfica deteta 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica, "staff", incluindo o presidente Luís Filipe Vieira, no decurso dos testes realizados desde dia 16, pondo em causa a participação da equipa nas competições de futebol.

O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, fixa em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o do golo marcado de maior distância em uma partida oficial de futebol.

Dia 21

O treinador português Paulo Sousa é o novo selecionador da Polónia, substituindo Jerzy Brzeczek.

Dia 23

O Sporting conquista pela terceira vez a Taça da Liga em futebol, nos últimos quatro anos, ao vencer o Sporting de Braga por 1-0, na final da 14.ª edição da prova, em Leiria.

Dia 24

A seleção portuguesa de andebol falha o apuramento para os quartos de final do Mundial, no Egito, ao perder por 32-23 com a França, em encontro da terceira jornada do Grupo III da Ronda Principal.

Dia 25

A seleção portuguesa de andebol conquista o 10.º lugar no Mundial que decorreu no Egito, a melhor classificação de sempre no regresso a esta competição 18 anos depois.

Dia 26

O selecionador português Jorge Braz e a guarda-redes Ana Catarina Pereira, do Benfica, são eleitos os melhores do mundo de futsal em 2020 nas respetivas funções.

Dia 29

Jorge Jesus testa positivo ao novo coronavírus, após a vitória frente ao Belenenses SAD, por 3-0, para a Taça de Portugal de futebol, da qual o treinador esteve ausente.

O Sporting falha o apuramento para os oitavos de final da Taça da Europa de basquetebol, ao perder com os húngaros do Szolnoki Olajbanyasz por 78-67, no terceiro jogo do Grupo C, em Wloclawek, na Polónia.

Dia 30

O Palmeiras, orientado pelo treinador português Abel Ferreira, conquista a edição 2020 da Taça Libertadores em futebol, ao vencer o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Dia 31

A Dinamarca revalida o título de campeã mundial de andebol, ao bater a Suécia por 26-24, na final da 27.ª edição da prova, no Cairo.

O português Filipe Albuquerque (Acura) vence as 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato norte-americano de resistência, o IMSA, na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing.

João Pedro Sousa deixa o comando técnico do Famalicão.

FEVEREIRO

Dia 01

Jorge Silas é anunciado como o novo treinador do Famalicão, sucedendo a João Pedro Sousa no cargo.

O treinador Sérgio Vieira deixa o comando do Farense, 18.º e último classificado da I Liga de futebol, que orientava há um ano e meio.

O lateral direito internacional português João Pereira regressa ao Sporting, pela segunda vez, depois de cinco temporadas nos turcos do Trabzonspor.

O defesa central Lucas Veríssimo, que representava os brasileiros do Santos, é reforço da equipa de futebol do Benfica, assim como o defesa argentino Conti, que regressa após empréstimo.

Dia 02

O avançado internacional português Paulinho transfere-se para o Sporting, após quatro temporadas no Sporting de Braga.

O defesa brasileiro Matheus Reis, que alinhava no Rio Ave, integra o Sporting.

O Marselha suspende André Villas-Boas e instaura um processo disciplinar ao treinador português, por ações e atitudes que prejudiciais ao clube. Em consequência o português anuncia a demissão do cargo de treinador do Marselha, por discordar da política desportiva da direção do clube da liga francesa de futebol.

Dia 03

O futebolista internacional português João Félix, avançado do Atlético de Madrid, testa positivo ao novo coronavírus.

Dia 04

O treinador Jorge Costa assume o comando do Farense até ao fim da época 2020/21, sucedendo a Sérgio Vieira, que foi demitido do cargo.

Dia 07

Os brasileiros do Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, são afastados nas meias-finais do Mundial de clubes, no Qatar, depois de perderem com os mexicanos do Tigres, por 1-0.

O FC Porto conquista pela quarta vez a Taça Hugo dos Santos de basquetebol, ao vencer o Sporting, por 72-68, sucedendo à Oliveirense, na final disputada em Sines.

Os Tampa Bay Buccaneers conquistam pela segunda vez o Super Bowl, ao vencerem os Kansas City Chiefs, que defendiam o título de campeões da liga norte-americana de futebol americano (NFL), por 31-9.

Dia 11

O Bayern Munique conquista a edição 2020 do Mundial de clubes de futebol, adiada para 2021 devido à pandemia da covid-19, ao bater na final o Tigres por 1-0, para repetir 2013, em Al Rayyan, no Qatar.

Dia 12

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, Yoshiro Mori, demite-se após a controvérsia desencadeada por comentários sexistas durante uma reunião da liderança do organismo.

Dia 20

A tenista japonesa Naomi Osaka conquista o título do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar a norte-americana Jennifer Brady na final em Melbourne Park, em dois "sets".

A judoca portuguesa Rochele Nunes conquista a medalha de prata no Grand Slam de Telavive, ao perder na final do combate de +78 kg diante da francesa Romane Dicko.

Dia 21

O tenista sérvio Novak Djokovic, bate o russo Daniil Medvedev e conquista o seu nono título do Open da Austrália, primeiro "major" da temporada.

O Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) dá razão ao Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, que pode agora utilizar o nome, as marcas e os símbolos do clube do Restelo.

Dia 23

A seleção portuguesa feminina de futebol falha o apuramento direto para a fase final do Europeu de 2022, sendo obrigada a disputar os "play-offs", apesar de vencer a Escócia, por 2-0, em Larnaca, no Chipre.

Dia 25

O Sporting de Braga perde com a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, por 3-1 e falha o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, numa partida disputada em Itália.

O Benfica falha o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao perder com o Arsenal por 3-2.

MARÇO

Dia 01

A polícia catalã efetua buscas nos escritórios do FC Barcelona, por suspeitas de corrupção, e efetua três detenções, entre as quais do antigo presidente do clube espanhol Josep María Bartomeu.

Dia 05

A portuguesa Auriol Dongmo conquista a medalha de ouro do lançamento do peso nos Campeonatos da Europa de atletismo de pista coberta, disputados em Torun, Polónia.

Dia 07

O português Pedro Pichardo conquista a medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, com a marca de 17,30 metros.

A portuguesa Patrícia Mamona conquista a medalha de ouro na prova do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, disputados em Torun, Polónia, com um salto de 14,53 metros.

O Sporting conquista pela quarta vez a Taça de Portugal de voleibol masculino - a primeira desde 1995 -, ao vencer o Benfica por 3-1, na final da época 2020/21, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquista a Taça do Brasil de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Grêmio, em jogo da segunda mão da final.

Dia 08

O brasileiro Milton Mendes abandona o comando técnico do Marítimo, último classificado da I Liga de futebol.

O Famalicão anuncia a rescisão de contrato com o treinador Jorge Silas e a contratação de Ivo Vieira para o comando da equipa principal, atual 17.ª e penúltima classificada da I Liga de futebol.

Dia 10

O espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal em 2017 e 2018, é suspenso por quatro anos por uso de métodos e/ou substâncias proibidas.

Dia 11

O treinador espanhol Julio Velázquez é oficializado pelo Marítimo para suceder a Milton Mendes no comando técnico da equipa da I Liga portuguesa de futebol.

Dia 13

O anfitrião Leixões isola-se na liderança do historial da Taça de Portugal feminina de voleibol, ao somar o nono troféu, com um triunfo por 3-1 sobre o Sporting, na final da edição de 2020/21.

Dia 14

O Benfica conquista pela primeira vez na sua história a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2020/21 o Vitória de Guimarães por 85-63, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

A seleção portuguesa de andebol qualifica-se para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo no último segundo do jogo por Rui Silva.

Dia 17

O Benfica ganha pela segunda vez a Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer o Sporting, por 2-1, na final da segunda edição, disputada em Leiria.

Dia 21

O treinador Luís Freire deixa o comando técnico da equipa do Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, após seis derrotas consecutivas, sendo substituído por Manuel Machado, até ao fim da época 2020/21.

Dia 26

A judoca portuguesa Joana Ramos conquista a medalha de bronze na categoria de -52 kg no Grand Slam de Tbilissi, ao vencer a brasileira Larissa Pimenta, no quinto combate na competição.

Dia 28

O nadador Francisco Santos bate o recorde nacional absoluto dos 200 metros costas, com o tempo de 1.58,22 minutos, ao vencer a prova no evento "Rumo a Tóquio", em Coimbra.

A judoca portuguesa Rochele Nunes fecha a participação portuguesa no Grand Slam de Tbilissi com a conquista da medalha de prata na categoria de +78 kg, ao perder na final com a chinesa Shiyan Xu, por "ippon".

O Sporting vence o Benfica por 6-2 e conquista a Taça da Liga masculina de futsal, na primeira vez em que conseguiu bater os "encarnados" em finais desta competição.

O Benfica conquista a primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal, ao vencer o Nun"Álvares por 4-2, na final da prova, em Sines.

ABRIL

Dia 04

O Benfica conquista o seu nono título de campeão nacional de voleibol, o segundo consecutivo, ao somar o terceiro triunfo na final frente ao Fonte do Bastardo, por 3-0.

Dia 05

O treinador João Henriques deixa o Vitória de Guimarães e é substituído no cargo por Bino Maçães, que treinava a equipa B.

Dia 06

O Estoril Praia conquista a terceira edição da Liga Revelação de futebol, ao vencer 2-0 o Leixões, em jogo da 10.ª e última jornada da fase de Apuramento de Campeão, no Estoril.

Dia 08

O português Rui Bragança termina em terceiro na competição de -58 kg dos campeonatos da Europa de taekwondo, em Sófia, ao perder nas meias-finais diante do espanhol Adrián Vicente.

Dia 11

O Olympiacos vence o campeonato grego de futebol pela 46.ª vez, a segunda consecutiva sob o comando do português Pedro Martins, ao vencer na receção ao rival Panathinaikos e ao beneficiar da derrota do Aris Salónica.

O Sporting revalida a Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer na final o Imortal por 83-59.

Dia 13

A seleção portuguesa de futebol feminino falha o apuramento para o Europeu de 2022, na Inglaterra, ao empatar a zero na deslocação à Rússia, em encontro da segunda mão do "play-off".

Dia 16

A judoca Telma Monteiro conquista a medalha de ouro na categoria de -57 kg nos Europeus em Lisboa, ao vencer na final a eslovena Kaja Kajzer, por 'ippon'.

O judoca João Crisóstomo vence a sua primeira medalha em grandes competições, ao chegar ao bronze nos Europeus de Lisboa, após vencer na categoria de -66 kg o bielorrusso Dzmitry Minkou, por 'waza-ari'.

Dia 17

Leandro Ramos, atleta do Benfica, bate por duas vezes o seu próprio recorde português no lançamento do dardo, fixando-o em 80,81 metros, durante as provas de observação de lançamentos realizadas em Vagos, Aveiro.

A judoca Bárbara Timo conquista a medalha de bronze da categoria de -70 kg nos Europeus de Lisboa, ao vencer o combate por desclassificação da croata Lara Cvjetko.

Dia 18

A judoca Rochele Nunes conquista a medalha de bronze na categoria de +78 kg nos Europeus de Lisboa, ao precisar apenas de 50 segundos para vencer a ucraniana Yelyzaveta Kalanina, por "ippon".

Dia 19

O treinador português José Mourinho é despedido do Tottenham.

Dia 28

O Benfica é eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, ao perder por 6-2, após prolongamento, com os cazaques do Kairat Almaty.

MAIO

Dia 02

O tenista espanhol Albert Ramos-Vinolas bate na final o britânico Cameron Norrie, no "tie-break" do terceiro "set", e conquista o título de campeão do Estoril Open.

O Inter Milan assegura a conquista do seu 19.º título de campeão italiano de futebol, a quatro jornadas do fim, face ao empate da Atalanta no reduto do Sassuolo (1-1), em encontro da 34.ª jornada.

Dia 03

O Sporting conquista a edição 2020/21 da Liga dos Campeões de futsal, repetindo o título de há dois anos, ao bater na final o campeão em título FC Barcelona por 4-3, em Zadar, na Croácia.

Dia 04

O português José Mourinho é anunciado como o treinador da Roma, rendendo o compatriota Paulo Fonseca.

Dia 08

O Bayern Munique vence o campeonato alemão de futebol pela nona vez consecutiva e 31.ª da sua história, face ao desaire do Leipzig em Dortmund, por 3-2, em encontro da 32.ª jornada da prova.

O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) vence a corrida no Mónaco do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, graças a uma ultrapassagem ao neozelandês Mitch Evans (Jaguar) na última volta.

Dia 09

O português João Rodrigues (W52-FC Porto) vence a 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ao ser segundo na quinta e última etapa, no alto do Malhão, ganha pelo francês Élie Gesbert (Arkéa Samsic).

O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão nacional de basquetebol feminino, ao vencer a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de 2020/21, em Vila Franca do Campo, nos Açores.

O Estoril Praia sagra-se campeão da II Liga portuguesa de futebol, ao beneficiar do empate 1-1 do Vizela no estádio do Cova da Piedade, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da prova.

Dia 11

O Sporting sagra-se campeão português de futebol pela 19.ª vez, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.

O Manchester City garante a conquista do seu sétimo título de campeão inglês de futebol, e terceiro em quatro anos, face à derrota do Manchester United na receção ao Leicester (1-2), na 36.ª ronda.

O Estoril Praia conquista a Taça Revelação em futebol, ao vencer na final, disputada em Leiria, o Sporting de Braga por 2-1.

Dia 13

Jorge Simão sucede a Pepa como treinador do Paços de Ferreira na temporada.

Bino Maçães deixa o comando técnico do Vitória de Guimarães, após sete jogos no cargo, sendo substituído pelo antigo futebolista Moreno.

Dia 15

O Benfica vence o Sporting por 4-3 na receção ao virtual vencedor da prova, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na prova de K1 1.000 da Taça do Mundo da Hungria.

Dia 16

O FC Barcelona conquista pela primeira vez na sua história a Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golear na final o Chelsea por 4-0, em encontro disputado em Gotemburgo, na Suécia.

O Sporting conquista a Liga Europeia de hóquei em patins pela terceira vez, a segunda consecutiva, ao vencer o FC Porto, por 4-3, após prolongamento, na final disputada no Luso.

O Nacional é despromovido à II Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-0 no terreno do Famalicão, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do principal escalão.

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na Taça do Mundo da Hungria, agora nos K1 5.000, a terceira de Portugal na competição de Szeged.

As canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos conquistam a medalha de bronze na prova de K2 200 da Taça do Mundo da Hungria.

Dia 21

O treinador português Nuno Espírito Santo deixa o Wolverhampton, após quatro anos no comando técnico da equipa que promoveu à Liga inglesa de futebol.

Pepa é o novo treinador do Vitória de Guimarães, assinando um contrato para as próximas três épocas, até junho de 2024.

Dia 22

O FC Porto assegura o título nacional de andebol, ao vencer na receção ao Águas santas por 35-32, em jogo da 28.ª jornada da prova.

O Vizela assegura a subida à I Liga portuguesa de futebol, ao terminar no segundo lugar do segundo escalão, relegando o Arouca para o "play-off" com o Rio Ave, enquanto Oliveirense e Vilafranquense são despromovidos.

O Benfica conquista pela primeira vez o campeonato nacional de futebol feminino, ao vencer em casa do Sporting por 3-0, em jogo da 14.ª e última jornada da segunda fase da prova.

O Atlético de Madrid, de João Félix, conquista pela 11.ª vez a Liga espanhola de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Valladolid, em encontro da 38.ª e última jornada da edição 2020/21.

Dia 23

O Sporting de Braga conquista a sua terceira Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Benfica por 2-0, em jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra.

O Lille, dos portugueses Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka, conquista o seu quarto título francês de futebol, ao vencer em casa do Angers 2-1, em jogo da 38.ª e última jornada da Liga francesa.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) vence o Rali de Portugal pela primeira vez, somando a quarta vitória da sua carreira, ao bater o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), e aproximando-se da liderança do Mundial.

Dia 24

O treinador português Rui Vitória é o novo técnico do Spartak Moscovo, tendo assinado um contrato por dois anos.

Dia 26

O Villarreal conquista a Liga Europa de futebol pela primeira vez ao vencer o Manchester United por 11-10 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, na final em Gdansk.

Dia 27

O treinador Miguel Cardoso é despedido do comando técnico do Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol.

O treinador francês Zinedine Zidane deixa o comando técnico do Real Madrid, após uma época sem conquistar qualquer título.

Dia 28

O treinador Massimiliano Allegri regressa ao comando técnico da Juventus, duas épocas depois de ter saído.

Dia 29

O Chelsea sagra-se pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

O Técnico sagra-se campeão nacional de râguebi da época 2020/21, ao bater o Direito por 15-11, na final disputada no Estádio Nacional.

O Trofense assegura o regresso à II Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Sporting de Braga B, na sexta e última jornada da Série Norte da fase de acesso ao segundo escalão.

Dia 30

O Arouca assegura o regresso à I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 no estádio do Rio Ave, em jogo da segunda mão do "play-off" de acesso ao escalão principal da época 2021/22.

O Estrela da Amadora sobe à II Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita à União de Leiria por 2-0.

O colombiano Egan Bernal (INEOS) vence a 104.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, após o contrarrelógio da 21.ª e última etapa, na qual João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu ao sexto posto final.

JUNHO

Dia 02

O Sporting sagra-se campeão português de basquetebol 39 anos depois.

Dia 03

A atleta Auriol Dongmo bate o recorde nacional do lançamento do peso, ao vencer a prova no meeting espanhol de Huelva com a marca de 19,75 metros.

Dia 04

As federações de futebol de Portugal e Espanha oficializam a candidatura conjunta à organização do Mundial de futebol de 2030, em cerimónia realizada em Madrid na presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países.

Norberto Mourão sagra-se campeão da Europa de canoagem adaptada, na categoria VL2, em prova disputada em Poznan, Polónia.

O canoísta João Ribeiro sagra-se vice-campeão da Europa de K1 500, ao perder o título na Polónia para o húngaro Balint Kopasz.

Dia 05

A atleta portuguesa Lorene Bazolo bate o recorde nacional dos 100 metros, que fixou nos 11,17 segundos, uma melhoria de quatro centésimos conseguida no "meeting" de Salamanca, em Espanha.

A jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryse, campeã mundial em título, torna-se a segunda mais rápida de sempre a correr os 100 metros femininos, ao marcar 10,63 segundos no "meeting" Olympic Destiny, em Kingston, na Jamaica.

O treinador João Henriques, que comandou o Vitória de Guimarães em 2020/21, substitui Vasco Seabra no comando do Moreirense em 2021/22.

O central internacional português Rúben Dias, do campeão inglês Manchester City, é eleito o jogador do ano da Liga inglesa de futebol.

O canoísta olímpico português Fernando Pimenta sagra-se vice-campeão da Europa em K1 1.000, em Poznan, na Polónia, somando o seu 103.º pódio internacional.

O português Tiago Monteiro (Honda) vence a primeira de duas corridas da prova inaugural da temporada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), disputada no circuito de Nurburgring, na Alemanha.

Dia 06

O FC Porto vence o bater o Benfica, por 31-27, na final da Taça de Portugal de andebol, disputada em Pinhel, Guarda, somando o nono título na competição.

O Trofense sagra-se campeão do Campeonato de Portugal de futebol, ao vencer o Estrela da Amadora por 1-0, após prolongamento, na final disputada no Estádio Cidade de Coimbra, regressando assim à II Liga.

A holandesa Sifan Hassan bate o recorde mundial dos 10.000 metros, ao vencer em 29.06,82 minutos a corrida do "meeting" de atletismo de Hengelo, nos Países Baixos.

O canoísta português Fernando Pimenta conquist a medalha de bronze na prova de K1 5.000 nos Europeus.

O português Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, depois de ter partido da quarta posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.

Dia 08

A atleta etíope Letesenbet Gidey bate o recorde do mundo dos 10.000 metros, durante as seleções olímpicas da Etiópia, que se disputaram em Hengelo, nos Países Baixos.

O treinador português Bruno Lage é o novo treinador do Wolverhampton, sucedendo ao compatriota Nuno Espírito Santo.

Dia 09

O judoca português Anri Egutidze conquista a medalha de bronze na categoria de -81 kg dos Mundiais de Budapeste, ao vencer no combate decisivo o uzbeque Sharofiddin Boltaboev, por waza-ari no prolongamento.

Dia 11

O português Jorge Fonseca sagra-se bicampeão mundial de judo em -100 kg, ao vencer na final dos Mundiais, que decorreram na Arena Laszlo Papp, em Budapeste, o sérvio Aleksandar Kukolj, por ippon.

Dia 12

A tenista checa Barbora Krejcikova bate na final de Roland Garros a russa Anastasia Pavlyuchenkova e sagra-se campeã em Paris, naquele que é o segundo "major" da temporada, conquistando, assim, o primeiro título do Grand Slam.

Rui Pereira demite-se do cargo de presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG) do Benfica, por sentir que não tem o apoio dos corpos sociais na marcação de uma reunião magna extraordinária.

O encontro entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B do Euro2020 de futebol, é interrompido aos minutos 43 depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.

Dia 13

O tenista sérvio Novak Djokovic impõe-se ao grego Stefanos Tsitsipas na final de Roland Garros e conquista, pela segunda vez na carreira, o título do segundo "major" da temporada.

O Sporting sagra-se hoje campeão português de futsal pela 16.ª vez, ao vencer em casa do Benfica, que defendia o título, por 6-2, no quarto jogo da final.

Dia 15

O português Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu, e isola-se como melhor marcador da história das fases finais do Europeu, ao marcar o 10.º golo, face à Hungria, em Budapeste, na estreia lusa no Euro2020.

Dia 19

O triatleta português Ricardo Batista sagra-se campeão europeu de sub-23 de triatlo 'sprint' nos Campeonatos da Europa que decorreram em Kitzbühel, na Áustria, terminando a prova com o tempo de 32.29 minutos.

Dia 20

O Sporting sagra-se pela nona vez campeão português de hóquei em patins, ao vencer por 6-5 no pavilhão do FC Porto, no quarto jogo da final do campeonato de 2020/21.

Dia 23

O futebolista português Cristiano Ronaldo iguala o recorde mundial de golos por seleções, ao "bisar" face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

Dia 24

A UEFA decide abolir a regra dos golos fora nas competições europeias de futebol, para desempatar eliminatórias em que as duas equipas somem o mesmo número de golos, a partir já da época 2021/22.

Dia 26

Os portugueses João Monteiro e Tiago Apolónia acabam no terceiro lugar o torneio de pares masculinos do Europeu de ténis de mesa.

Dia 27

O treinador Jesualdo Ferreira acerta a rescisão contratual com o Boavista.

A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, é afastada nos oitavos de final do Euro2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Espanha.

Dia 29

Lorene Bazolo bate o recorde nacional dos 100 metros e obtém mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, com a marca de 11,15 segundos, durante a II Copa Ibérica de atletismo, integrada no 'meeting' de Playas de Castellón.

Dia 30

O português Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham, tendo assinado um contrato de duas temporadas.

JULHO

Dia 01

O norueguês Karsten Warholm bate o recorde do Mundo dos 400 metros barreiras, no 'meeting' de atletismo de Oslo, prova da Liga Diamante da modalidade.

Dia 02

O português Vítor Pereira é o novo treinador da equipa de futebol do Fenerbahçe, da I Liga da Turquia.

Dia 04

O Sporting, em femininos, e o Benfica, em masculinos, conquistam pela 11.ª vez consecutiva os títulos nos Campeonatos de Portugal de Clubes de atletismo, após uma prova disputada em Guimarães.

Dia 07

O presidente do Benfica e empresário Luis Filipe Vieira é detido numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.

Dia 09

O empresário Luís Filipe Vieira comunica a suspensão com efeitos imediatos do exercício de funções como presidente do Benfica, no âmbito da operação "Cartão Vermelho", sendo substituído por Rui Costa.

Patrícia Mamona bate o recorde de Portugal do triplo salto, com a marca de 14,66 metros, no decorrer do 'meeting' de atletismo do Mónaco, da Liga Diamante, que se disputou no estádio Luís II, no Mónaco.

O ciclista britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) iguala o belga Eddy Merckx como recordista de vitórias em etapas na Volta a França, ao conquistar ao "sprint" o 34.º triunfo na prova, na 13.ª tirada da 108.ª edição.

Dia 10

A Argentina conquista a Copa América em futebol pela 15.ª vez, acabando com um "seca" de 28 anos sem títulos, ao bater o Brasil por 1-0, na final disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, vence pela primeira vez o torneio de Wimbledon, terceiro "Grand Slam" de 2021, ao bater na final da competição londrina a checa Karolina Pliskova.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica suspenso de funções, fica em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Dia 11

O futebolista português Cristiano Ronaldo sagra-se pela segunda vez melhor marcador de uma edição do campeonato da Europa, repetindo o feito de 2012, também com companhia, desta vez do checo Patrik Schick.

A Itália conquista o segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, iguala o recorde de 20 títulos do "Grand Slam" do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ao vencer o italiano Matteo Berrettini na final do torneio de Wimbledon.

Dia 13

O futebolista internacional português João Mário é reforço do Benfica.

Dia 15

Luís Filipe Vieira apresenta a demissão de presidente da direção do Benfica.

Dia 17

Os egípcios do Al-Ahly conquistam pela 10.ª vez a Liga dos Campeões do continente, com um triunfo por 3-0 face ao Kaizer Chiefs, da África do Sul.

Dia 18

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) vence a 108.ª Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, integrado no pelotão, no final da 21.ª e última etapa conquistada pelo belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Dia 20

Os Milwaukee Bucks sagram-se campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) pela segunda vez, 50 anos depois, ao baterem em casa os Phoenix Suns por 105-98, no sexto jogo da final, que venceram por 4-2.

Dia 26

A seleção portuguesa de andebol vence o Bahrain por 26-25, no segundo jogo do grupo B de Tóquio2020, conseguindo a primeira vitória oficial em Jogos Olímpicos em modalidades coletivas de pavilhão.

Dia 29

O judoca Jorge Fonseca conquista a medalha de bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

A ginasta norte-americana Sunisa Lee mantém a tradição de domínico dos Estados Unidos - desfalcados da superestrela Simone Biles - no concurso completo olímpico de ginástica artística, ao conquistar a medalha de ouro em Tóquio2020.

Dia 30

A sul-africana Tatjana Schoenmaker estabelece o primeiro recorde mundial individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao nadar a final dos 200 metros bruços em 2.18,95 minutos, para superar uma marca com oito anos.

Dia 31

O norte-americano Caeleb Dressel bate o seu próprio recorde mundial dos 100 metros mariposa, ao vencer a final da prova dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em 49,45 segundos.

A ginasta norte-americana Simone Biles, que renunciou à final do concurso geral individual dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, desiste também das finais de salto e barras assimétricas.

A Grã-Bretanha bate o recorde mundial da estafeta de 4x100 metros estilos mistos, ao vencer a respetiva final dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 em 3.37,58 minutos.

A jamaicana Elaine Thompson-Herah conquista a segunda medalha de ouro consecutiva nos 100 metros dos Jogos Olímpicos, ao triunfar na final de Tóquio2020 à frente das compatriotas Shelly Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson.

O Sporting vence o Sporting de Braga por 2-1 e conquista a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, a nona do seu historial, numa partida em que esteve a perder e conseguiu dar a volta ao resultado.

AGOSTO

Dia 01

A seleção de andebol de Portugal é afastada dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, e falha a qualificação para os quartos de final, ao perder por 31-30 com o anfitrião Japão, na última jornada do Grupo B.

O tenista alemão Alexander Zverev conquista a medalha de ouro no torneio individual masculino dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater na final o russo Karen Khachanov.

A portuguesa Patrícia Mamona estabelece dois novos recordes nacionais do triplo salto: para 14,91 metros, na primeira tentativa, e de 15,01 metros, na quarta tentativa da final da disciplina dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, arrecadando a medalha de prata no triplo salto.

A venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica do triplo salto, fecha o seu concurso vitorioso em Tóquio2020 com o recorde do Mundo da especialidade (15,67 metros).

O atleta italiano Lamont Marcell Jacobs é o novo campeão olímpico dos 100 metros, depois de triunfar na final disputada no Estádio Olímpico de Tóquio em 9,80 segundos, novo recorde europeu.

O francês Esteban Ocon (Alpine) conquista a primeira vitória da carreira na Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Hungria, 11.ª prova da temporada, que viu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) recuperar o comando do campeonato.

Dia 03

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a terceira medalha obtida por atletas portugueses, depois do bronze do judoca Jorge Fonseca e da prata da atleta Patrícia Mamona.

O norueguês Karsten Warholm sagra-se campeão olímpico dos 400 metros barreiras, nos Jogos Tóquio2020, e torna-se o primeiro atleta a correr a distância abaixo dos 46 segundos, melhorando a marca mundial que já lhe pertencia.

A polaca Anita Wlodarczyk consegue em Tóquio uma terceira medalha de ouro olímpica consecutiva no lançamento do martelo.

A jamaicana Elaine Thompson-Herah triunfa na final dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguindo a "dobradinha" das provas de velocidade, depois de chegar ao ouro nos 100 metros.

Dia 04

A norte-americana Sydney McLaughlin sagra-se campeã olímpica dos 400 metros barreiras, nos Jogos Tóquio2020, numa prova em que melhorou o recorde mundial, que já lhe pertencia.

O canadiano Andre de Grasse conquista uma medalha de ouro numa grande competição de 200 metros, ao derrotar os três atletas dos Estados Unidos na final olímpica, em Tóquio.

Dia 05

O português Pedro Pichardo bate o recorde nacional do triplo salto na final da disciplina nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com um salto de 17,98 metros, três centímetros acima da sua anterior marca, conquistando assim a medalha de ouro.

O futebolista internacional argentino Lionel Messi não renova o seu contrato com o FC Barcelona, após cerca de 20 anos vestido de 'azul grená'.

Dia 07

Os Estados Unidos conquistam pela quarta vez consecutiva o torneio olímpico de basquetebol masculino, depois de baterem na final a França, por 87-82, nos Jogos de Tóquio2020.

A holandesa Sifan Hassan despede-se dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 com uma terceira medalha, juntando o ouro nos 10.000 metros, ao triunfo que já tinha em 5.000 e ao bronze nos 1.500.

O norueguês Jakob Ingebrigtsen ganha em Tóquio2020 a final olímpica dos 1.500 metros, derrotando na parte final da corrida o queniano Timothy Cheruyot, campeão do mundo, que fica com a prata.

Neeraj Chopra vence a final olímpica do lançamento do dardo de Tóquio2020, tornando-se o primeiro indiano a conquistar uma medalha de ouro para o seu país no atletismo.

A russa Mariya Lasitskene, a concorrer em Tóquio2020 sob bandeira neutra, conquista a medalha de ouro no salto em altura, ao transpor a fasquia a 2,04 metros.

O Brasil revalida o título olímpico de futebol e conquista pela segunda vez a medalha de ouro na modalidade, ao vencer a Espanha por 2-1, após prolongamento, na final de Tóquio2020, disputada em Yokohama.

A França conquista a medalha de ouro do torneio olímpico de andebol Tóquio2020, ao vencer por 25-23 a detentora da título e bicampeã mundial Dinamarca.

A seleção francesa de voleibol sagra-se campeã olímpica pela primeira vez, ao bater na final de Tóquio2020 a congénere russa por 3-2.

Dia 08

O queniano Eliud Kipchoge vence a maratona olímpica de Tóquio2020, disputada em Sapporo, defendendo o título que conquistou no Rio2016.

O argentino Lionel Messi despede-se do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não consegue evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

Dia 10

O futebolista argentino Lionel Messi é oficializado como reforço do Paris Saint-Germain para as próximas duas temporadas, com mais uma de opção.

Dia 11

O Chelsea conquista pela segunda vez a Supertaça europeia de futebol, ao vencer o Villarreal, por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a um golo no tempo regulamentar.

Dia 14

O golfista português Ricardo Melo Gouveia conquista o Esbjerg Challenge, na Dinamarca, vencendo pela segunda vez esta temporada no Challenge Tour.

A atleta Lorene Bazolo bate os recordes de Portugal dos 100 metros, que já lhe pertencia, e dos 200 metros, fixado há mais de 25 anos, durante um "meeting" em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.

Dia 15

O português Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor em 2020, conquista a 82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, após a 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 20,3 quilómetros em Viseu, ganho pelo português Rafael Reis (Efapel).

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) vence a Volta à Polónia, garantindo aos 23 anos o seu primeiro triunfo numa prova por etapas.

Dia 18

O ciclista português Rodrigo Caixas conquista a medalha de ouro na disciplina de scratch, em Apeldoorn, Países Baixos, nos campeonatos da Europa de sub-23 e juniores.

Maria Martins é campeã europeia de omnium em sub-23, ao triunfar na prova dos Campeonatos da Europa de ciclismo em pista sub-23 e juniores, em Apeldoorn, Países Baixos.

Dia 24

Portugal, detentor do troféu, é eliminado do Mundial de futebol de praia, ao perder com o Uruguai, por 7-6, na última jornada do Grupo D do torneio, em Moscovo.

O Benfica qualifica-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar a zero em casa do PSV Eindhoven, em jogo da segunda mão do 'play-off'.

Dia 26

O ciclista Telmo Pinão garante o primeiro diploma para Portugal nos Paralímpicos, ao subir do nono para o oitavo lugar na prova dos 3.000 metros de perseguição individual C2, após a desqualificação de um atleta belga.

O internacional português do Manchester City Rúben Dias conquista o prémio de melhor defesa da última Liga dos Campeões, superando o espanhol César Azpilicueta e o alemão Antonio Rudiger, ambos dos ingleses do Chelsea.

O Paços de Ferreira é eliminado no 'play-off' de acesso à Liga Conferência Europa de futebol, ao perder em casa do Tottenham (3-0), treinado por Nuno Espírito Santo, na segunda mão.

O Santa Clara falha o acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol, ao perder fora com o Partizan, por 2-0, em jogo da segunda mão do 'play-off'.

Dia 27

O nadador Marco Meneses termina na oitava posição a final dos 50 metros livres S11, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, melhorando o recorde nacional que tinha estabelecido na eliminatória, e garante o segundo diploma para Portugal.

O Manchester United anuncia o regresso do avançado português Cristiano Ronaldo.

Dia 28

Os nadadores Marco Meneses, Diogo Cancela e Ivo Rocha terminam na oitava posição as três finais nas quais participaram nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, demite-se de funções por entender que não tem condições para trabalhar com a novo conselho de administração da SAD da formação açoriana da I Liga de futebol.

O Sporting, vice-campeão nacional de futebol feminino, conquista a Supertaça, pela segunda vez no seu historial, ao vencer o campeão Benfica, por 2-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Dia 29

O atleta Miguel Monteiro conquista a medalha de bronze na prova do lançamento do peso F40 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, na qual o recorde mundial, que lhe pertencia, é batido três vezes.

Dia 31

O internacional português Cristiano Ronaldo assina contrato de duas épocas com o Manchester United, com mais um ano de opção.

O atleta Sandro Baessa termina na sétima posição a final dos 400 metros T20 (deficiência intelectual) dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, com a marca de 48,79 segundos, que constitui novo recorde nacional.

SETEMBRO

Dia 01

O futebolista português Cristiano Ronaldo isola-se como melhor marcador mundial de golos por seleções, ao chegar aos 111 com um bis contra a Irlanda, no apuramento para o Mundial2022, em Faro.

Dia 02

O nadador Daniel Videira termina na sexta posição a final dos 400 metros livres S6, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, alçando o 13.º diploma para Portugal e a melhor classificação da natação lusa até ao 10.º dia de competição.

Dia 04

O canoísta português Norberto Mourão, campeão europeu e vice-campeão mundial, conquista a medalha de bronze na prova 200 metros VL2, dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

Dia 05

O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conquista pela terceira vez consecutiva a Volta a Espanha em bicicleta, finalizando com a vitória no contrarrelógio individual, na 21.ª e última etapa.

Dia 08

O treinador português Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito, sucedendo a Hossam El-Badry, nove meses após ter deixado o comando técnico da Colômbia.

Dia 09

O português Pedro Pichardo vence o triplo salto da final da Liga Diamante, em Zurique, com um salto de 17,70 metros, repetindo o sucesso conseguido em 2018.

O Benfica qualifica-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao golear o Twente por 4-0, na segunda mão da segunda ronda de qualificação, no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

A tenista britânica Emma Raducanu torna-se a primeira 'qualifier' a chegar à final do Open dos Estados Unidos, ao bater a grega Maria Sakkari nas meias-finais.

Dia 11

A britânica Emma Raducanu conquista o US Open, ao vencer a canadiana Leylah Fernandez, tornando-se na primeira tenista proveniente da qualificação a vencer um "Grand Slam".

Dia 12

O australiano Daniel Ricciardo (McLaren) vence o Grande Prémio de Itália, 14.ª prova do Mundial de Fórmula 1, dando o primeiro triunfo à equipa britânica desde o Grande Prémio do Brasil de 2012.

O FC Porto conquista a Supertaça portuguesa de andebol, pela oitava vez na história, ao vencer o Sporting, por 34-29, na final disputada na Nazaré.

A seleção portuguesa de voleibol perde com os Países Baixos, por 3-2, em Gdansk, na Polónia, e falha a passagem aos quartos de final do campeonato da Europa.

O tenista russo Daniil Medvedev conquista o primeiro "major" da carreira, ao vencer na final do Open dos Estados Unidos o número um mundial Novak Djokovic, que procurava completar o "Grand Slam" da temporada em Nova Iorque.

Dia 18

O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão mundial de K1 1.000 metros, ao bater o húngaro Balint Kopasz na final da prova nos Mundiais de Copenhaga, aumentando para dois os pódios de Portugal na Dinamarca.

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) conquisa a geral final da 81.ª edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta, após a quinta e última etapa, na qual foi segundo atrás do francês David Gaudu (Groupama-FDJ).

O Sporting, campeão europeu em 2019/20, revalida o título na Taça Continental de hóquei em patins, ao vencer os anfitriões espanhóis do Lleida, detentores da Taça Europa, por 3-1, em Lérida, Espanha.

Dia 19

O atleta de canoagem adaptada Norberto Mourão conquista a medalha de bronze na prova de VL2 200 metros do campeonato do Mundo da modalidade em Copenhaga, a primeira de Portugal no evento.

João Ribeiro conquista a medalha de prata na prova de K1 500 metros dos Mundiais de canoagem de Copenhaga, o terceiro pódio luso na Dinamarca.

Os canoístas Francisca Laia e Messias Baptista conquistam a medalha de prata no K2 200 metros misto dos Mundiais de Copenhaga, somando a quarta medalha para Portugal na capital dinamarquesa.

O canoísta Fernando Pimenta sagra-se vice-campeão mundial em K1 5.000 metros, juntando a prata ao título conquistado em K1 1.000 nos Mundiais de Copenhaga, onde Portugal acaba por somar cinco medalhas.

A Itália sagra-se campeã europeia de voleibol pela sétima vez, 16 anos depois, ao vencer na final a Eslovénia por 3-2, na final da 32.ª edição da prova, em Katowice, na Polónia.

Dia 25

O Sporting, campeão português, vence pela primeira vez a Supertaça masculina de basquetebol, ao vencer o Imortal, por 74-64, em jogo disputado em Sines.

Dia 26

O francês Julian Alaphilippe revalida o título de campeão mundial de fundo, ao cortar isolado a meta no final da "prova rainha" dos Mundiais de ciclismo de estrada, na região belga da Flandres.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) alcança a sua 100.ª vitória no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Rússia, marcado pela chuva nas voltas finais.

Dia 29

O futebolista português Cristiano Ronaldo torna-se o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões de futebol, superando o ex-guarda-redes Iker Casillas, que passou por Real Madrid e FC Porto, com quem estava empatado.

OUTUBRO

Dia 02

O Benfica conquista pela 10.ª vez a Supertaça de voleibol masculino, ao vencer na final o Sporting, por 3-2, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Ricardo Pacheco é eleito presidente da Direção do Clube Desportivo Santa Clara, clube da I Liga de futebol, com 89,4% dos votos, num ato eleitoral em que foi o único candidato.

Dia 03

A seleção portuguesa de futsal sagra-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

Dia 05

O português João Matias sagra-se vice-campeão de eliminação nos Europeus de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

Dia 07

O português Rui Oliveira sagra-se campeão europeu de 'scratch' no campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Grenchen, Suíça, somando a terceira medalha para Portugal na competição.

Dia 09

Os portugueses Rui Oliveira e Iúri Leitão conquistam a medalha de bronze no madison nos Europeus de ciclismo de pista, fechando a prova com quatro medalhas para Portugal.

Dia 10

O ex-futebolista Rui Costa, de 49 anos, é eleito o 34.º presidente da história do Benfica, ao vencer as eleições antecipadas de sexta-feira para os corpos sociais do clube, com 84,48% dos votos.

A França conquista a segunda edição da Liga das Nações em futebol, sucedendo a Portugal, vencedor em 2019, ao bater a Espanha por 2-1, na final disputada no Estádio San Siro, em Milão.

Dia 16

A judoca portuguesa Bárbara Timo conquista a medalha de ouro no primeiro dia do Grand Slam de Paris na sua estreia na categoria -63 kg em provas do circuito mundial.

A Espanha sagra-se campeã europeia de hóquei em patins feminino pela sétima vez, depois de bater Portugal por 5-3, numa final disputada no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Dia 24

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) sagra-se, pela primeira vez, campeão do mundo de MotoGP, ao ser quarto classificado no Grande Prémio da Emilia Romagna, prova do Mundial de velocidade de motociclismo em que Miguel Oliveira (KTM) caiu.

O ciclista português Iuri Leitão conquista a medalha de prata na prova de eliminação dos Mundiais de pista, o único pódio de Portugal na competição, que decorreu em Roubaix, em França.

Dia 27

O FC Barcelona anuncia o despedimento do treinador holandês Ronald Koeman, na sequência da derrota em Vallecas, frente ao Rayo Vallecano, por 1-0, na 11.ª jornada da I Liga espanhola de futebol.

NOVEMBRO

Dia 01

O treinador português Nuno Espírito Santo é afastado do comando técnico do Tottenham, depois de ter chegado ao clube no início da temporada 2021/22.

Dia 05

O FC Barcelona anuncia Xavi Hernández como novo treinador de futebol da equipa da Catalunha, sucedendo assim ao holandês Ronald Koeman.

Dia 07

O espanhol Pedro Acosta (KTM) conquista o título de campeão do mundo de Moto3, ao vencer o Grande Prémio do Algarve de motociclismo de velocidade, em Portimão, beneficiando da queda do italiano Dennis Foggia (Honda).

Dia 09

O internacional português Ricardinho anuncia o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

O selecionador português de futebol de sub-21, Rui Jorge, testa positivo ao novo coronavírus.

Dia 20

Espanha revalida o título europeu de hóquei em patins, ao derrotar a França por 2-1, após prolongamento, na final do 54.º Campeonato da Europa, em Paredes, somando o 18.º cetro continental.

Dia 21

O Manchester United, clube da Liga inglesa de futebol, anuncia a saída do treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

O ugandês Jacop Kiplimo bate recorde mundial na 30.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 57.31 minutos, enquanto a etíope Tsehay Beyan venceu a prova feminina, em 1:06.06 horas.

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) conquista pela oitava vez o título mundial de ralis, ao vencer o Rali de Monza, 12.ª e última prova do Campeonato do Mundo.

Dia 23

Os sauditas do Al-Hilal, treinados pelo português Leonardo Jardim, conquistam pela quarta vez a Liga dos Campeões asiática de futebol, isolando-se na liderança do "ranking", ao baterem os sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0, em Riade.

Dia 26

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquista a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por "waza-ari", a 55 segundos do final do combate.

O projeto-lei que revoga o Cartão do Adepto é aprovado por unanimidade em votação final na Assembleia da República.

Dia 27

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conquista pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores de futebol, ao bater na final o Flamengo, por 2-1, após prolongamento.

O presidente da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), Luís Sénica, é eleito por aclamação presidente da federação europeia (World Skate Europe), na assembleia eletiva que decorreu em Roma, em Itália.

Dia 29

O argentino Lionel Messi conquista pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

Dia 30

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaura um processo disciplinar com "natureza urgente" ao Belenenses SAD, devido à insuficiência de jogadores que levou ao fim antecipado do jogo com o Benfica.

DEZEMBRO

Dia 04

O tenista português Nuno Borges conquista na Turquia o primeiro título no circuito Challenger, aos 24 anos, ao impor-se em dois "sets" ao britânico Ryan Peniston, na final do torneio de Antália, em terra batida.

Dia 07

O FC Porto é afastado da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa com o Atlético de Madrid por 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de grupos, sendo relegado para a Liga Europa.

Dia 12

A portuguesa Mariana Machado conquista a medalha de bronze nos sub-23 dos Europeus de corta-mato, em Dublin, repetindo o resultado conseguido em 2019 na categoria sub-20.

Dia 15

O avançado internacional argentino Sergio Aguero anuncia o fim da carreira de futebolista profissional, aos 33 anos, devido a uma arritmia cardíaca, situação que ocorreu em outubro, num jogo ao serviço do FC Barcelona.

O treinador português Rui Vitória é afastado do comando técnico da equipa de futebol do Spartak Moscovo, clube que comandava desde o início da temporada.

A Polícia Judiciária (PJ) detém três pessoas, entre as quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, na sequência de 28 buscas que envolveram o Benfica e o Sporting.

Dia 16

O Paços de Ferreira, da I Liga portuguesa de futebol, oficializa César Peixoto como treinador da equipa principal.

Dia 17

Neemias Queta torna-se, aos 22 anos, o primeiro português a participar num jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao disputar os primeiros 7.44 minutos da época pelos Sacramento Kings, que o elegeram no "draft" de 2021.

Rui Pedro Silva é o escolhido para ocupar o cargo deixado em aberto com a saída de Ivo Vieira no comando técnico do Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol.

Dia 19

O FC Porto conquista pela primeira vez a Taça Intercontinental de hóquei em patins, apesar de ter perdido com o Sporting 6-5, em jogo da segunda mão da final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Dia 20

O treinador português Vítor Pereira deixa o comando do Fenerbahçe, clube da Liga turca de futebol, tendo chegado a acordo para a rescisão de contrato cinco meses depois de ter assumido a equipa.

Dia 23

O FC Porto vence na receção ao Benfica por 3-0, com golos na primeira parte e a jogar a segunda em inferioridade numérica, e assegurou a presença nos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Dia 28

Jorge Jesus deixa de ser treinador do Benfica, a dois dias da visita ao FC Porto, sendo substituído até final da temporada por Nélson Veríssimo.

Dia 29

Paulo Sousa é oficializado como novo treinador do Flamengo.

O Sporting conquista a sua 10.ª Supertaça de futsal, ao bater o Benfica por 7-2, em decisão disputada no Multiusos de Gondomar.