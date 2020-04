Nurmagonedov não quer combater para cumprir quarentena e McGregor reage

UFC quer manter luta agendada para meados de abril, mas o campeão de pesos leves pretende faltar e o arqui-inimigo já respondeu nas redes sociais

Khabib Nurmagomedov, campeão de peso leve do UFC (Ultimate Fighting Championship) tem estado a cumprir a sua quarentena no Daguestão, de onde é natural e fez saber, via redes sociais, que não pretende combater contra Tony Ferguson dentro de duas semanas.

"O mundo inteiro deveria estar em quarentena. Governos de todos os países, pessoas famosas em todo o mundo pedem que as pessoas sigam todos os requisitos de segurança para limitar a propagação da doença, para salvar as pessoas, e Khabib é o único isento de todas as obrigações e deve atravessar o mundo por causa de uma luta? Eu entendo tudo e definitivamente estou mais chateado do que qualquer outra pessoa por cancelar a luta. Provavelmente como todos os outros, eu tinha muitos planos depois do combate, mas não consigo controlar tudo. Os maiores países e as maiores empresas do mundo estão em choque, todos os dias a situação muda de forma imprevisível. Mas Khabib ainda tem que lutar, é isso que me estão a dizer? - Cuide-se e coloque-se no meu lugar", foi a mensagem no Instagram de Khabib Nurmagomedov, detentor da maior sequência de invencibilidade do MMA, somando 28 vitórias e nenhuma derrota.

O lutador reagiu assim depois de saber que o presidente do UFC, Dana White, anunciou mais do que uma vez a intenção levar a cabo o combate agendado para meados de abril, apesar de o evento ter sido transferido para Brooklyn após as últimas medidas tomadas pelo Governo dos Estados Unidos para contar a progressão da covid-19.

Entretanto, Conor McGregor, que se tornou o primeiro lutador a ter dois cinturões de categorias diferentes ao mesmo tempo, conhecido pelas provocações que faz aos seus opositores, reagiu: "Estou em forma para lutar! No começo de tudo isto, disse a mim mesmo: estou feliz por não ter nenhuma luta marcada. Mas se tivesse, teria feito tudo para participar nela, e teria competido e ganho!"