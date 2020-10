Nuno Reis segundo classificado na Taça do Mundo de downhill

Reis destacou-se na cidade eslovena, ao ficar a 6,416 segundos do vencedor da prova.

O júnior português Nuno Reis foi este domingo segundo classificado na segunda ronda da Taça do Mundo de downhill, em Maribor, na Eslovénia, enquanto Gonçalo Bandeira terminou no quarto lugar.

Reis destacou-se na cidade eslovena, ao ficar a 6,416 segundos do vencedor da prova, o irlandês Oisin O'Callaghan, campeão do mundo em título, numa prova de juniores em que também Gonçalo Bandeira esteve em bom plano, a acabar a 7,526 segundos do vencedor.

O resultado do júnior, o melhor de sempre de Portugal na categoria em taças do mundo, segue-se ao terceiro lugar alcançado no sábado, no mesmo local, ganha também por O'Callaghan, numa tirada em que Bandeira foi 12.º.