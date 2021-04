Nuno Delgado realça o "sonho" cumprido por uma geração: "As pessoas não têm noção"

epa09142144 Vedat Albayrak of Turkey (blue) and Matthias Casse of Belgium (white) in action in the final round in the men's -81kg category at the European Judo Championships in Lisbon, Portugal, 17 April 2021. EPA/NUNO VEIGA

O antigo judoca Nuno Delgado, campeão europeu em 1999 e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2000, realçou este sábado o "sonho" que é competir em Portugal e assinalou a sorte de uma geração, nos Europeus de Lisboa.

"É um sonho. Sempre sonhamos viver momentos como este e ficamos muito felizes que esta geração tenha conseguido", disse o antigo judoca, no segundo dia dos campeonatos, que decorrem até domingo, na Altice Arena.

Nuno Delgado destacou a homenagem a Telma Monteiro, judoca também medalha olímpica e hexacampeã europeia, hoje distinguida com a medalha de mérito desportivo, numa cerimónia com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

"As pessoas não têm noção do impacto e da importância que, por exemplo, a homenagem que foi feita hoje à Telma tem para o desporto português. É inédito, nunca aconteceu uma cerimónia desta dimensão", sublinhou.

O antigo judoca, que se mantém ligado ao desporto, nomeadamente, através da sua escola de judo, promoverá no domingo "a maior aula de judo do mundo", uma iniciativa que abraçou há 10 anos, integrado no conceito de inclusão social, defendido por Nelson Mandela, e que visa promover "a união, solidariedade e integração social".

""The biggest judo class" é, no fundo, a celebração dos 10 anos da maior aula de judo do mundo - "Mandela Day", que temos vindo a desenvolver. Ao longo destes anos, tem chegado a milhares de crianças de várias cidades gratuitamente, levando os valores do judo e de Mandela", explicou o antigo judoca.

Desta vez, a "aula" decorrerá virtualmente, devido à pandemia da covid-19, com transmissão no sítio oficial da União Europeia de judo: "Vamos pôr toda a gente a praticar os princípios do judo, do planeta e de Mandela, havendo também uma colheita de fundos para a Rede de Emergência Alimentar, para darmos suporte aos que mais precisam".