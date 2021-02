Novos dados sobre Tiger Woods: sempre consciente apesar das "múltiplas fraturas"

Notícia avançada pelo New York Times dá conta de que o golfista não perdeu a consciência e cooperou com as autoridades para ser retirado da viatura onde capotou.

Tiger Woods está hospitalizado após um acidente grave em Hawthorne Boulevard, em Los Angeles, mas, de acordo com informações recolhidas pelo "New York Times" e veiculadas depois na "CBS", não correrá risco de vida. É avançado que o golfista terá estado sempre consciente, falando com a polícia e unidades médicas que chegaram ao local para o retirar da viatura acidentada. Relatos no local dão conta de que o estado de saúde não seria crítico, tendo sim "múltiplas fraturas" que o impediam de se mover, esperando-se agora uma atualização do estado clínico do norte-americano nas próximas horas.

Recorde-se que o carro do golfista norte-americano capotou e caiu numa vala, pouco ao lado da estrada. Foi socorrido no local por bombeiros e paramédicos e posteriormente transferido para uma unidade de saúde local.

"Ele está atualmente em cirurgia, pedimos privacidade e agradecemos todo o apoio", disse o empresário Mark Steinberg em declarações citadas pela 'Sports Illustrated', anunciando, ao final da tarde, lesões nas pernas que obrigam a cirurgias.

Comunicado da polícia local:

"A 23 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 7h12 de hoje, a LASD respondeu a uma colisão de veículo com capotamento na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes.

O veículo encontrava-se a viajar na direção norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando caiu. O veículo sofreu grandes danos.

O piloto e único ocupante foi identificado como o jogador de golfe PGA, Eldrick" Tiger "Woods. O Sr. Woods foi resgatado dos destroços pelos bombeiros e paramédicos do condado de Los Angeles, depois transportado para um hospital local de ambulância para tratar dos ferimentos."