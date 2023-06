Novas buscas por suspeitas de desvio de fundos públicos para Paris'2024

Redação com Lusa

As autoridades francesas voltaram esta quinta-feira, pelo segundo dia seguido, a realizar diligências no âmbito das investigações que decorrem sobre os contratos realizados para a realização de Paris'2024, noticiou a agência francesa de notícias (AFP).

A consultora Keneo, especializada em desporto, foi hoje alvo de buscas a mando da Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) francesa, tendo esta empresa referido em comunicado que está a cooperar "totalmente" com os trabalhos em curso, isto, depois de na terça-feira terem havido buscas na sede do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris2024 (COJO), em Saint-Denis, Paris.

Esta investigação diz respeito a um conjunto de contratos adjudicados pela COJO e pelo GIP 2024, a comissão de candidatura que antecedeu o COJO, e o inquérito foi aberto em 2017 pela PNF, estando a cargo do Gabinete Central de Combate à Corrupção e Contra-Infrações Financeiras e Fiscais (Oclciff).

Os crimes abrangidos são a usurpação de interesses, desvio de fundos públicos, favoritismo e ocultação de favoritismo.

Na terça-feira, o COJO asssegurou que está a "colaborar plenamente com as autoridades, de modo a facilitar as investigações", quando faltam 14 meses para os Jogos de Paris'2024 e num momento em que era desconhecido qualquer processo judicial em curso.

Em abril de 2021, dois relatórios da agência francesa anticorrupção sobre a organização dos Jogos Olímpicos de Paris'2024 já apontavam para o risco "de quebra" nos valores de honestidade administrativa e em "conflito de interesses".

Uma imagem contrária aos Jogos exemplares que Tony Estanguet, antigo canoísta e presidente do Comité Organizador, tem defendido.

Os relatórios incidem sobre o COJO, mas também sobre a Solideoe, empresa responsável pelas obras para o evento, entre outras entidades, com os inspetores da agência anticorrupção a considerarem que existem compras "imprecisas e incompletas" e situações de potencial conflito de interesses.

Os Jogos Olímpicos de Paris'2024 estão agendados para o período entre 26 de julho e 11 de agosto do próximo ano.