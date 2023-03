Nova sede do Comité Paralímpico vai custar 4,2 ME e terá componente de reabilitação

A nova sede do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) deverá custar cerca de 4,2 milhões de euros, e será um espaço "a pensar no futuro" e com uma "componente de reabilitação", afirmou esta quinta-feira o presidente do organismo.

"Estamos a apresentar um projeto para o qual não temos dinheiro, sabemos que temos de ir à procura de dinheiro, mas estamos conscientes disso", disse José Lourenço, na apresentação do projeto vencedor, escolhido entre os 22 que se apresentaram no concurso público internacional lançado pelo CPP, que decorreu em Loures.

O presidente do CPP, organismo criado em 2008 e que não tem sede própria, destacou a importância de ter "um espaço onde os diversos utilizadores consigam aceder com facilidade" e destacou a o facto do "projeto tem uma componente na área da reabilitação, que permite garantir a manutenção do edifício".

Apesar de admitir que pode estar a ser "demasiado ambicioso", José Lourenço afirmou que gostaria de ver o projeto, que será implantado na freguesia de Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures, concretizado "até ao final de 2025".

Da autoria do arquiteto Marcelo Dantas, o projeto é composto por composta por dois edifícios, um de planta circular, com um pátio interior, e outro de planta retangular, que serão ligados por uma praça central.

Marcelo Dantas afirmou ter-se inspirado em plantas antigas da cidade de Roma, nas quais são privilegiados os espaços públicos, para conceber o projeto para o qual foi necessário "entender de forma clara muitas especificidades".

"O projeto procura que o edifício não seja um acumular de soluções e responde às necessidades dos utilizadores. É um espaço claro, de funcionamento simples, espaço com iluminação controlada e acústica confortável", disse.

Além da praça entre os dois edifícios, o projeto contempla uma zona ajardinada, na zona de ligação com o espaço habitacional circundante.

A sede do CPP, organismo que tutela o desporto paralímpico em Portugal, será construída numa parcela de terreno situada no Bairro da Paradela, em Santo António dos Cavaleiros, cedida pela Câmara Municipal de Loures.