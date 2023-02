Nono Capítulo Perfeito está aí: Nic von Rupp e Tiago Pires entre as estrelas de Carcavelos

Evento realiza-se esta terça-feira, com condições promissoras e com foco total a manobra-rainha: os tubos.

Ao fim de quase dois meses de espera, a organização do Capítulo Perfeito encontrou o swell desejado, decidindo colocar a prova na água esta terça-feira, na Praia de Carcavelos, com primeira chamada marcada para as 7h00.

Como o nome indica, a prova consiste em aguardar pelo dia com melhores previsões em busca de tubos perfeitos, a manobra-rainha. Desta vez, são esperadas ondas entre dois e três metros e ventos offshore ligeiros a moderados, condições que entusiasmam os 16 surfistas convidados.

A crescer ao longo das nove edições, o evento conta com um painel de participantes de luxo, com o brasileiro Adriano de Souza (campeão do mundo em 2015) e o australiano Adrian Buchan à cabeça. Entre o luso Nic Von Rupp e o espanhol Aritz Aranburu, um deles pode sagrar-se o primeiro trivencedor da competição. De volta também está Tiago Pires, o primeiro português a atingir o circuito mundial.

"O Capítulo Perfeito tem vindo a marcar a sua posição. Começámos realmente com um campeonato mais pequeno, agora tem uma envergadura bastante grande, com convidados internacionais que fazem uma viagem de longe para competir. Apesar de envolver níveis de ansiedade e de stress grandes, tem crescido de ano para ano, com aumentos de prize money e mais preponderância", atestou "Saca".

Nic von Rupp: oportunidade de voltar às origens

Dedicado nos últimos anos às ondas grandes - em janeiro, esteve no prestigiado Eddie Aikau Big Wave Invitational, no Havai -, Nic Von Rupp aceitou o desafio de voltar ao Capítulo Perfeito, podendo tornar-se o primeiro a ganhar três vezes.

"Estamos focados em mais um resultado bom, principalmente em condições em que me sinto tão confortável. Espero que o mar esteja alinhado e venha na minha direção. Eu estou preparado", disse, explicando que, esta terça-feira, vai recuar no tempo.

"As ondas grandes é algo bastante diferente, é preciso uma preparação diferente, com material diferente. O surf de tubos é bastante específico e técnico, mas o meu objetivo é ser o mais completo que conseguir, em ondas pequenas, em ondas tubulares e nas ondas grandes. A vertente dos tubos foi o que me deu nome a nível nacional e internacional, foi o que me lançou. Hoje, estando mais ligado às ondas grandes, estar no Capítulo Perfeito é voltar às origens, principalmente sendo em Carcavelos", contou o big rider português, à espera da chamada para o Nazaré Challenge, "para bater recordes e ganhar eventos".

Tiago Pires: "Quando me chamam para fazer tubos, estou sempre pronto"

Nos últimos anos, tem sido o Capítulo Perfeito a tirar Tiago Pires da reforma, admitindo que "às vezes há saudades da competição". Depois de sete anos no circuito mundial, retirou-se em 2016, dividindo-se, daí para cá, entre "o papel de pai, empresário, competidor, empreendedor...". "Tenho uma agência de gestão de talentos e organização de eventos, algumas participações em empresas no ramo da restauração, da indústria do surf e tento deixar tempo disponível para a minha família, pois tive o meu terceiro filho, no final do ano passado", relatou.

Ligado aos primórdios do Capítulo Perfeito, como vencedor da primeira edição, em 2012, na Praia de Supertubos (Peniche), "Saca" vai tentar o segundo triunfo. "Considero este campeonato muito especial, muito diferente do comum, o que me motiva bastante, pelo simples facto de nos garantir ondas perfeitas. Claro que não estarei na minha forma possível, mas quando me chamam para fazer tubos, estou sempre pronto. O tubo é o momento mais mágico do surf", afirmou.

Para o surfista, outro motivo de entusiasmo é reencontrar o amigo Adriano de Souza. "Foi um dos primeiros surfistas que conheci quando dei início à minha carreira. Ficámos sempre muito próximos, mantivemos a nossa amizade. O Adriano também já se retirou, mas continuou mais ativo do que eu, mas vai haver sempre uma grande expectativa se competirmos um contra o outro", desejou.