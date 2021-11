Nino Bertasio alcança melhor resultado da carreira no Portugal Masters

A 15.ª edição do Portugal Masters, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, decorre até domingo e é o penúltimo torneio da temporada do European Tour.

O italiano Nino Bertasio assinou esta quinta-feira o melhor resultado da carreira, com 61 pancadas, 10 abaixo do Par do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, para alcançar o comando da 15.ª edição do Portugal Masters.

Com uma exibição de alto nível e isenta de bogeys, o transalpino, de 33 anos, registou quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 2, 5, 7 e 8, antes de completar os últimos sete buracos com seis abaixo do Par, na sequência de birdie no 12, 13, 14, 15, 17 e 18.

Apesar do vento e dos greens rápidos, que dificultaram a tarefa dos 107 golfistas presentes na prova portuguesa do European Tour, Bertasio conseguiu lidar bem com as condições e conquistou uma vantagem de quatro shots sobre o espanhol Adri Arnaus, também à procura, tal como o italiano, do primeiro título no Circuito Europeu.

"Não esperava fazer 61, mas tenho jogado bem. Patei muito bem hoje e tudo se encaixou. Vamos ver o que acontece amanhã [sexta-feira]. Vou tentar divertir-me, tenho uma boa formação com o Sam Horsfield e o Julian Suri, e hoje foi muito divertido", avançou o líder, reconhecendo ainda ter "iniciado muito bem, com um birdie no buraco 2, e ter começado depois a fazer bons putts."

Ao contrário dos antigos campeões Padraig Harrington e Lucas Bjerregaard (2016 e 2017, respetivamente), que protagonizaram uma boa exibição no regresso ao Algarve, ambos com 67 shots, quatro abaixo do Par, o sul-africano George Coetzee não foi tão feliz a defender o título e, após as 70 pancadas iniciais, partilha a 31.ª posição do leaderboard com outros 19 jogadores, entre os quais Ricardo Santos, o melhor dos seis portugueses em prova.

A 15.ª edição do Portugal Masters, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, decorre até domingo e é o penúltimo torneio da temporada do European Tour, contribuindo de forma decisiva para definir o cut de manutenção na próxima temporada, que provisoriamente está fixado no 122.º lugar.