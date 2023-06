NFL em choque com morte de Ryan Mallett, antigo suplente de Tom Brady

Ex-quarterback morreu afogado numa praia de Destin.

A NFL, campeonato profissional de futebol americano, está de luto com a morte de Ryan Mallett na passada terça-feira, aos 35 anos. O ex-quarterback, segundo as informações disponíveis, morreu afogado numa praia de Destin. Apesar de ter sido resgatado pelos salva-vidas, as manobras de reanimação não surtiram efeito.

Mallett foi escolhido na terceira ronda do draft de 2011 da NFL pelo New England Patriots, onde esteve na sombra de Tom Brady. Foi depois transferido para o Houston Texans e passou ainda pelos Baltimore Ravens, onde encerrou a carreira em 2017.

"Ryan fazia parte de nós", disse o técnico do Ravens, John Harbaugh, numa publicação da equipa no Twitter "Sempre me lembrarei do amor que ele tinha pelos seus companheiros de equipa e por aproveitar ao máximo cada dia", considerou ainda.

"Os New England Patriots estão perturbados ao saber da morte repentina de nosso ex-jogador Ryan Mallett. Os nossos pensamentos estão com a família de Malett, seus ex-companheiros de equipa e todos aqueles que lamentam sua perda", reagiu, por seu lado, a equipa onde iniciou a carreira na NFL.