Neste Super Bowl, também se corre pela Casa Branca: o valor gasto pelos candidatos

Os dois candidatos às presidenciais dos EUA em 2020, por sinal multimilionários, compraram 60 segundos de publicidade

Se o duelo entre os San Francisco 49ers (campeões da National Football Conference) e os Kansas City Chiefs (vencedores da American Football Conference) na 54.ª edição do Super Bowl, este domingo (23h30, TVI e Eleven Sports), é inédito, não menos original será os candidatos às presidenciais Donald Trump e Michael Bloomberg terem comprado tempo num dos intervalos para fazerem campanha.

"Não é uma surpresa. Nem Trump, nem Bloomberg são políticos tradicionais"

Cada um terá pago cerca de nove milhões de euros por 60 segundos de publicidade (!), sendo a primeira vez que as presidenciais chegam em força àquele que é tido como o maior espetáculo desportivo planetário, com uma audiência de cem milhões de espectadores nos EUA e entre 30 e 50 milhões no resto do mundo. "As pessoas veem futebol para fugir ao trabalho, política, guerra do Médio Oriente, coisas desse género. Tipicamente não é um lugar para onde os políticos vão. Mas nem Donald Trump, nem Michael Bloomberg são políticos tradicionais, não é uma surpresa", considerou Joe Lockhart, secretário de Imprensa durante o mandato de Bill Clinton.

Face aos preços exorbitantes, até hoje só houve políticos a adquirir espaço publicitário em transmissões regionais - Barack Obama gastou 225 mil euros, em 2008, em 24 mercados -, fazendo toda a diferença o facto de os dois concorrentes à Casa Branca serem multimilionários. Entre anúncios de carros ou bebidas, o minuto de Bloomberg, que já largou mais de 180 milhões de euros na sua campanha, recusando receber doações, aborda o controlo do porte de armas, enquanto Trump terá 30 segundos dedicados ao que tem feito no mandato atual, sendo segredo o restante meio minuto.

Dentro de campo, os Chiefs procuraram quebrar um jejum de 50 anos na terceira presença no Super Bowl - venceram o título em 1970, depois de o terem deixado escapar na edição inaugural (1967). Já os 49ers, de regresso ao grande momento após sete anos, perseguem a sexta conquista do historial. Das cinco anteriores, duas aconteceram no Hard Rock Stadium, em Miami, que volta a ser o palco este ano.