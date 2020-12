Natação: Supremo Tribunal suíço anula suspensão de oito anos a Sun Yang

Redação com Lusa

Tribunal de Arbitragem para o Desporto (TAS) terá de decidir o caso "numa composição diferente".

O Supremo Tribunal Federal suíço anulou a suspensão de oito anos do nadador chinês Sun Yang, pronunciada em fevereiro pelo Tribunal de Arbitragem para o Desporto (TAS), que terá de decidir o caso "numa composição diferente".

Em comunicado, o mais alto tribunal do país aprovou o pedido apresentado pelo tricampeão olímpico "com base na parcialidade de um árbitro do TAS".

"A decisão TAS é por isso anulada e o mesmo tribunal terá de decidir novamente sobre o caso de Sun Yang numa composição diferente", lê-se na mesma nota.

Em fevereiro, Sun Yang, tricampeão olímpico de natação, foi suspenso por oito anos pelo TAS, por ter destruído amostras durante um controlo antidoping surpresa.

De acordo com o TAS, ficou provado que Sun Yang, de 28 anos, destruiu com um martelo amostras de sangue e urina e não respeitou as credenciais de um agente de controlo antidoping, num incidente ocorrido em setembro de 2018.