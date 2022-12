Natação: portugueses vencem no Torneio de Natal de San Sebastián

Redação com Lusa

Gabriel Lopes e Camila Rebelo estiveram em destaque.

Os nadadores portugueses Gabriel Lopes e Camila Rebelo conseguiram duas vitórias cada no Torneio de Natal de San Sebastián, em Espanha, confirmando o favoritismo que lhes era apontado antes do início da competição.

Os dois nadadores lusos impuseram-se nos 50 metros costas, com Camila Rebelo a nadar a distância em 29,28 segundos e Gabriel Lopes em 25,71.

Nos 100 costas, Rebelo voltou a impor-se, ao cabo de 1.02,49 minutos, com Lopes a somar outro triunfo, nos 200 estilos, com um tempo de 2.01,31.

Esta foi a 40.ª edição do tradicional meeting basco de natação, fechando o ano em Espanha com marcas ainda assim distantes do melhor para a dupla nacional, numa competição que faz parte da Liga Europeia.