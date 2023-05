Natação: Francisca Martins quarta nos 400 metros livres em Barcelona

Redação com Lusa

Campeã nacional dos 100, 200 e 400 metros livres e detentora também dos recordes portugueses nas três distâncias, Francisca Martins concluiu em 4.11,25 minutos a prova ganha pela canadiana Ella Jansen em 4.08,28.

A nadadora Francisca Martins foi esta quarta-feira quarta classificada na final dos 400 metros livres da etapa de Barcelona do circuito Mare Nostrum, enquanto Ana Catarina Monteiro foi sexta nos 200 mariposa.

No domingo, a nadadora do Foca-Quinta da Lixa tinha fixado o novo melhor registo português em 4.08,77 minutos, marca que lhe permitiu vencer a final do "meeting" Mare Nostrum em Canet-en-Roussillon, em França.

A nadadora portuguesa precisa de baixar pouco menos de um segundo a essa marca para se apurar para Paris'2024, em que o registo exigido é de 4.07,90.

A olímpica Ana Catarina Nogueira fez os 200 mariposa em 2.10,89, acabando em sexto numa competição em que o melhor tempo pertenceu a Lana Podar, da Bósnia-Herzegovina, com 2.08,36.

A nadadora do Fluvial Vilacondense é recordista nacional com 2.08,03, conseguidos em 2018.