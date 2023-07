Natação: Francisca Martins bate recorde nacional dos 100 livres

A recordista nacional dos 100, 200 e 400 livres ainda vai participar no Open de Portugal nos 50 livres, no sábado, e nos 800 livres,

A nadadora Francisca Martins estabeleceu o novo recorde nacional nos 100 metros livres, com a marca de 56,21 segundos, no primeiro dia do Open de Portugal, que decorre em Coimbra até domingo.

A atleta do FOCA Quinta da Lixa, que detinha o anterior recorde com 56.25 segundos alcançados no Funchal em março, e que está selecionada para participar no Europeu sub-23 em Dublin, na Irlanda, está a 87 centésimos dos mínimos na prova de 400 livres (4.07,90) para os Jogos Olímpicos Paris'2024.

"O meu objetivo não era esta prova aqui. Queria fazer o meu melhor tempo. Ainda não é uma prova que eu esteja a 100%, ainda tenho algumas coisas para melhorar. Mesmo não estando focada para competir aqui consegui melhorar o que foi bom", afirmou a jovem nadadora, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

A recordista nacional dos 100, 200 e 400 livres ainda vai participar no Open luso nos 50 livres, no sábado, e nos 800 livres, no domingo, com o objetivo de testar a sua reação tanto a velocidade como em longas distâncias, mas a 'mira' está já apontada à prova continental na Irlanda.

"Os Europeus de sub-23 são o meu principal foco. Vou apostar tudo aí e estou com muitas esperanças de fazer coisas bonitas em Dublin", vincou Francisca Martins.

Destaque ainda para Duarte Ferreira (FC Porto), que bateu o recorde nacional de juvenis B nos 50 mariposa, com a marca de 25,84 segundos, superando a anterior marca de 26,11 que tinha obtido em junho no Porto.