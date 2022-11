Natação: Fernando Silva melhora recorde nacional dos 100 metros mariposa

O atleta olímpico pelo Brasil, naturalizado português e atualmente com 36 anos, nadou a distância em 51,20 segundos, melhorando sete centésimas em relação ao que tinha conseguido no Catar, em 2021.

O nadador português Fernando Silva bateu este sábado o recorde nacional absoluto dos 100 metros mariposa, no Meeting Internacional do Algarve, na piscina de 25 metros em Albufeira, melhorando um registo que já lhe pertencia.

O atleta olímpico pelo Brasil, naturalizado português e atualmente com 36 anos, nadou hoje a distância em 51,20 segundos, melhorando sete centésimas em relação ao que tinha conseguido em Doha, no Catar, em 21 de outubro de 2021.

O nadador do Naval do Funchal venceu a eliminatória e, mais tarde, fez o mesmo na final, mas com 51,40 segundos, num segundo dia de provas em Albufeira que teve vários recordes do meeting.

É o segundo recorde nacional absoluto a cair na prova algarvia, que termina domingo, depois de na sexta-feira Ana Guedes colocar nos 26,31 segundos a marca dos 50 metros mariposa, que já lhe pertencia, com 26,38, desde 2020.