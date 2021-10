Natação: Fernando da Silva fixa novo recorde nacional em mariposa

Nadador luso-brasileiro garantiu o acesso ao Mundial de piscina curta em dezembro

Fernando Souza da Silva superou, esta quinta-feira, o recorde nacional dos 100 metros mariposa, ao cumprir as eliminatórias da Taça do Mundo, em Doha, num tempo de 51,27 segundos, terminando no quarto lugar da final dos 100 metros deste estilo.

Esta marca recordista permite ao nadador luso-brasileiro, de 35 anos, atingir os mínimos para aceder ao Campeonato do Mundo de piscina curta, que se realizará em Abu Dhabi, no próximo mês de dezembro.

Fernando Souza da Silva, que representa a SFUAP, piorou a marca da sessão matinal, ao completar os 100m em 51,55 segundos, logo atrás do belga Louis Croenen (51,54), do húngaro Szebasztian Szabo (49,92) e do norte-americano Tom Shields (49,46).

O nadador luso-brasileiro havia melhorado, em 7 de outubro, este mesmo recorde relativo aos 100m em estilo mariposa, tendo feito a distância em 51,40 segundos, menos cinco centésimos do que o então recordista Diogo Carvalho (51,45).