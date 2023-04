Natação: Benfica é campeão nacional masculino depois de 27 épocas de jejum

Encarnados dominaram o Nacional de Clubes disputado no Jamor, impedido o deca do Sporting, que em femininos revalidou o título

A equipa de natação masculina do Benfica viveu uma jornada histórica no Jamor, ao terminar com um jejum de títulos que durava desde 1994. Os encarnados, liderados por estrelas como Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento, impediram o décimo títulos consecutivo do Sporting. Para os leões restou a conquista do título feminino, repetindo o êxito do ano passado.

Em masculinos, onde fez a festa com uma última vitória, nos 4x200 metros livres, o Benfica superou o Sporting e o FC Porto. Após a última prova, os nadadores homenagearam Alexis Santos, um dos principais responsáveis pelos nove títulos consecutivos do Sporting e que se despediu da competição neste Nacional.

Para os encarnados foi o sexto título masculino da história, mas primeiro desde a época 1993/94. O Sporting e o Algés dominaram desde essa época, que também valeu vários títulos a Vilacondense e CN Amadora. O Nacional de Clubes esteve interrompido dois anos devido à pandemia, pelo que o jejum do Benfica foi na realidade de 27 épocas.

Em femininos os grandes de Lisboa trocaram os lugares do pódio, com o Sporting a superar de forma clara o Benfica, ficando o Fluvial Portuense com o terceiro posto, ao superar o FC Porto.