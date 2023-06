Natação: Ana Rodrigues melhora recorde nacional dos 50 metros bruços

Redação com Lusa

Nadou a distância em 30,73 segundos no Meeting Internacional do Porto.

A nadadora olímpica Ana Rodrigues, da Escola Desportiva de Viana, bateu o recorde nacional dos 50 metros bruços, que já lhe pertencia, ao nadar a distância em 30,73 segundos no Meeting Internacional do Porto.

Nas piscinas de Campanhã, Rodrigues, olímpica em Londres2012, superou os 30,96 segundos que tinha conseguido em abril deste ano, durante as eliminatórias da prova na distância, que não é, atualmente, um evento olímpico.

A 38.ª edição do Meeting Internacional do Porto termina no domingo, reunindo 445 atletas de 61 equipas.