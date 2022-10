Natação Adaptada: João Vaz sagra-se campeão e bate recorde do mundo

A marca de 3:08.33 representa um novo recorde mundial, superando a de Daniel Rumsay, da Austrália

João Vaz sagrou-se campeão mundial de 200 metros bruços, tendo ainda alcançado um novo recorde planetário no decorrer do Campeonato do Mundo de Natação Adaptada, em Albufeira.

O nadador do Sporting Clube de Portugal cumpriu a distância em 3:08.33, terminando com 25 segundos de vantagem sobre o segundo classificado Will Reed, do Reino Unido, e 30 segundos sobre o português José Vieira (3:38.75), medalha de bronze.

A marca de 3:08.33 representa um novo recorde mundial, superando os 3.09.68 de Daniel Rumsay, da Austrália. O recorde nacional já pertencia a João Vaz com 3.09,82.

O português também tinha terminado com o melhor tempo entre os finalistas (3:12.28)