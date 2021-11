Pedro Dias, antigo judoca, e Sofia Ramalho, antiga basquetebolista, também discursaram no Congresso Mundial de treinadores, a decorrer em Lisboa

O antigo judoca olímpico Pedro Dias, que representou Portugal nos Jogos Pequim´2008, lamentou o facto de a "sociedade estar demasiado focada nos resultados" e lembrou que "o treinador deve ser muito mais do que alguém que ensina uma modalidade".

"Não quero que os futuros atletas passem pelo mesmo que eu passei, quando a carreira chegou ao fim. Parecia ser um assunto tabu, nunca houve preocupação de consciencializar os atletas para a importância de se prepararem para o futuro", disse o antigo judoca.

Pedro Dias considerou que as "estruturas ainda não estão muito empenhadas no assunto" e defendeu: "Nos cursos de treinadores, estes devem ser preparados para lidar com problemas como a ética, a formação e a carreira dual. As coisas só mudarão quando deixarmos de valorizar apenas os resultados."

A antiga basquetebolista Sofia Ramalho, que fez parte da carreira em Espanha, referiu ser também importante "os clubes estarem preparados para apoiar as jogadoras em momentos como a maternidade, compreendendo as suas limitações", e admitiu: "As pessoas olham para nós como resultados. Se, há 20 anos, tivesse a informação que tenho hoje, tinha feito um curso nessa altura."