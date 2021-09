"Não queremos qualquer interrupção na atribuição das bolsas aos atletas olímpicos"

João Paulo Rebelo não pretende "interrupção das bolsas aos atletas" olímpicos.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto revelou esta sexta-feira ter-se reunido com o Comité Olímpico de Portugal (COP) para estabelecer os próximos passos do novo ciclo olímpico e que não deseja a interrupção no financiamento aos atletas.

"Foi uma reunião ainda conclusiva, mas onde, efetivamente, estabelecemos quais eram os próximos passos. E, neste momento, a bola está do lado do COP, que está a concluir todo o seu relatório de avaliação dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020", avançou o governante, após a apresentação da Semana Europeia do Desporto, na pista de atletismo do Centro de Alto Rendimento do Jamor, onde foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu hoje, aos 81 anos.

Apesar de o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), lembrou, ter também de fazer uma análise do relatório, João Paulo Rebelo fez questão de deixar "uma palavra de tranquilidade e serenidade a todos os atletas que enquadram o programa de preparação olímpica".

"Porque não queremos que haja qualquer interrupção no que é o financiamento e atribuição das bolsas aos atletas. Diria que nos próximos meses teremos esse assunto resolvido, sendo certo que até dezembro deste ano estamos cobertos com o contrato-programa de preparação olímpica que temos para este ciclo que decorreu agora", acrescentou.

Quanto aos valores que estão a ser equacionados, o secretário de Estado diz que a expectativa é que possa ser reconhecido "o bom trabalho que o país, de forma unânime, reconhece que foram os resultados destes Jogos Olímpicos" de Tóquio'2020.

"Quero lembrar que do ciclo olímpico do Rio'2016 para Tóquio'2020 tivemos um aumento do que foi o financiamento ao Comité Olímpico de Portugal e, muito substancial, também ao Comité Paralímpico de Portugal e queremos continuar nessa senda", rematou João Paulo Rebelo.

A apresentação da Semana Europeia do Desporto, prevista decorrer entre 23 e 30 de setembro, contou com a presença de vários embaixadores, como Carlos Lopes, Nuno Delgado, Jorge Pina, Elisabete Jacinto, Marta Paço, Anjos, João Pedro Pais, Simone Fragoso e Madjer, entre outros.