Redação com Lusa

Declarações de Patrice Lagisquet, selecionador português de râguebi, após o Portugal-Hong Kong, da primeira jornada do torneio de repescagem para o Mundial França'2023, que decorre no Dubai, e que terminou com a vitória portuguesa por 42-14.

Alguma insatisfação: "Não estou contente nem com a exibição nem com o resultado, pois podíamos ter feito mais um ou dois ensaios fáceis. Embora normalmente espere pelos últimos 10 minutos para fazer alterações, cometemos muitos erros e devíamos ter sido melhores."

Repescagem: "A chave desta repescagem é ganhar os três jogos, por isso temos de proteger alguns jogadores para não lhes provocar uma grande sobrecarga. Jogamos a cada seis dias e temos de gerir, com este calor e estas condições, temos de pensar que temos três jogos em apenas 13 dias. A diferença de pontos marcados e sofridos só será importante em caso de empate."

Sobre o ensaio sofrido em maul: "No início tivemos um problema, o pilar direito não estava a empurrar como devia, mas depois falámos, corrigimos e estabilizámos. Se virem os últimos jogos, contra Argentina XV e Geórgia, não é assim que costumamos defender o maul. Os últimos 15 minutos de jogo não são um problema. Tivemos duas grandes ocasiões, conseguimos criar oportunidades e defendemos bem, por isso o final do jogo não é um problema."