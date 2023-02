Selecionador de râguebi destaca melhorias em relação ao jogo anterior, mas queria mais frente à Polónia.

O selecionador de râguebi de Portugal, Patrice Lagisquet, destacou este sábado as melhorias conseguidas em relação ao último encontro no Europe Championhsip 2023, mas lamentou que os lobos não conseguissem um resultado mais dilatado com a Polónia.

Portugal venceu por 65-3 e somou 11 ensaios no encontro da segunda jornada, assegurou o ponto de bónus ofensivo e garantiu a presença nas meias-finais, mas o treinador francês quer ver melhorias no próximo jogo, com a Roménia, que irá decidir o vencedor do Grupo B.

"Não estou 100% satisfeito porque podíamos ter marcado mais ensaios. Estivemos melhor nos "rucks" do que na semana passada, com a Bélgica, marcámos bons ensaios, mas falhámos nas coisas mais simples", anotou o treinador francês.

O técnico lamentou, sobretudo, os ensaios desperdiçados por Portugal nas várias vezes em que conseguiu quebrar a linha de vantagem polaca e referiu esse aspeto como um ponto a melhorar, embora reconhecendo que "não vamos conseguir tantas quebras de linha com a Roménia".

"Temos de ser realistas, não vai ser tão fácil quebrar a linha de vantagem da Roménia. Mas se o conseguirmos, não podemos desperdiçar essa oportunidade", apontou Lagisquet.

Para esse desafio, previsto para 19 de fevereiro, no Estádio do Restelo, Portugal não irá contar com Samuel Marques e Mike Tadjer, que regressam aos seus clubes, mas a possibilidade de José Lima ficar com o grupo permanece em aberto, após a lesão sofrida hoje por Tomás Appleton.

"Sentiu algo no joelho e não estava confiante no final do encontro, mas umas horas depois parecia já estar melhor. Vamos reavaliar amanhã [domingo] de manhã para tomar uma decisão", explicou Lagisquet, ao telefone com a agência Lusa.

Os lobos vão disputar com a Roménia, em 19 de fevereiro, o primeiro lugar do grupo, posto que dá direito a disputar as meias-finais em casa, com o segundo classificado do Grupo A.