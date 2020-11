Não é só Messi: Argentina tem um novo herói depois de vencer a Nova Zelândia

Seleção argentina de râguebi venceu a Nova Zelândia pela primeira vez na história.

A Argentina venceu pela primeira vez na sua história a Nova Zelândia, ao 31.º encontro entre as duas seleções, na segunda jornada do Rugby Championship, em Sydney, na Austrália.

O médio de abertura Nicolas Sanchéz é o novo herói do desporto argentino, ao marcar todos os pontos da primeira vitória dos Pumas sobre os All Blacks, por 25-15.

Além de terem perdido pela primeira vez com a Argentina, os neozelandeses somaram a segunda derrota consecutiva, algo que não acontecia desde 2011, depois de terem perdido com a Austrália, na abertura do Rugby Championship, prova que junta as mais fortes equipa do hemisfério sul, este ano sem a África do Sul.

Nicolas Sanchéz marcou os 25 pontos dos 'Pumas', que ao intervalo venciam por 16-3, com um ensaio, uma transformação e seis penalidades.

Richie Mo'unga (penalidade e conversão), Sam Cane (ensaio) e Caleb Clarke (ensaio) fizeram os pontos da Nova Zelândia.