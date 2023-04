Nadador olímpico termina carreira no Nacional de clubes: "Chegou a hora"

Redação com Lusa

O nadador Alexis Santos, olímpico no Rio'2016 e em Tóquio'2020, vai terminar a carreira no Nacional de clubes, a disputar na quinta e na sexta-feira, anunciou esta terça-feira o atleta do Sporting, um dos cinco portugueses medalhados em europeus.

"Queridos amigos, chegou a hora de me despedir das piscinas! Depois de quase 30 anos de natação, nos próximos dias 6 e 7 de abril o Sporting vai lutar pelo 10.º título de campeão nacional de clubes consecutivo, naquela que será a minha última competição", escreveu Alexis Santos, na sua página no Instagram.

O nadador leonino, que cumpriu no passado dia 23 de março 31 anos, foi 28.º nos 200 metros estilos nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, disputados em 2021, depois de ter sido 12.º na mesma especialidade no Rio'2016 e 14.º nos 400.

"Aproveito para agradecer o apoio que recebi ao longo da minha carreira e convido-vos a aparecer no Jamor para assistir à minha despedida na prova mais emocionante do calendário nacional", concluiu Alexis Santos.

O atleta conquistou o bronze nos 200 estilos dos Europeus de 2016, em Londres, pondo então termo a um "jejum" de medalhas conquistadas em Europeus de natação em piscina longa para Portugal de 31 anos, desde a prata de Alexandre Yokochi, nos 200 bruços, em Sofia'1985.

Alexis Santos é ainda detentor dos recordes nacionais de 50 metros costas (25,28 segundos), 200 estilos (01.58,19 minutos), 400 estilos (04.15,84) e das estafetas 4x200 livres e 4x50 estilos.

Portugal voltou a subir ao pódio em Campeonatos da Europa em três ocasiões, todas de bronze e em Roma'2022, por Diogo Ribeiro, nos 50 mariposa, Gabriel Lopes, nos 200 estilos, e Angélica André, nos 10 km em águas abertas.