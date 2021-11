Francisco Quintas com o segundo tempo nacional de sempre nos 100 metros bruços

Francisco Quintas com o segundo melhor tempo de sempre

Redação com Lusa

Nadador terminou na sétima posição a segunda sessão de apuramento dos 100 metros bruços.

O nadador português Francisco Quintas concluiu hoje na 26.ª posição o apuramento dos 100 metros bruços dos campeonatos da Europa de piscina curta, a decorrerem em Kazan, na Rússia, com o segundo melhor tempo nacional de sempre.

Francisco Quintas, que foi o primeiro nadador luso a entrar em prova nos Europeus, terminou na sétima posição a segunda sessão de apuramento dos 100 metros bruços, com 58,73 segundos, a 2,31 do primeiro classificado, o holandês Arno Kamminga.

Ainda assim, com esta marca, que lhe valeu a 26.ª posição na geral da distância, Francisco Quintas, do Sporting, alcançou o segundo melhor tempo de sempre, só ultrapassado pelo recordista nacional Carlos Almeida, com 58,19 segundos.

Apesar de ter obtido um novo máximo pessoal, Francisco Quintas, que vai participar ainda nos 50 e 200 metros bruços, falhou a qualificação para as meias-finais da distância.

Na quinta-feira, é a vez de Francisca Martins se estrear nos Europeus, nos quais vai competir nas provas de 100, 200 e 400 metros livres.